Chứng khoán Kafi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức văn bản thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.



Theo đó, cổ đông Chứng khoán Kafi đã thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 4 người lên 6 người.

Qua đó, 2 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2027 gồm ông Trịnh Thanh Cần và ông Diệp Thế Anh.

Nguồn: Chứng khoán Kafi

Trong đó, ông Trịnh Thanh Cần sinh năm 1978, trình độ Cử nhân Tài chính, Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ. Ông Cần từng có thời gian công tác tại một số tổ chức tài chính như: HSBC, VinaCapital, Chứng khoán Bản Việt, HSC...

Ông Cần từng giữ chức Tổng giám đốc Chứng khoán ACB giai đoạn tháng 4/2015 đến tháng 4/2022. Từ tháng 4/2022 đến nay ông là Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi. Ngoài ra ông còn là Chủ tịch Ban đại diện quỹ tại Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb.

Còn ông Diệp Thế Anh cũng là Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi từ 2022 đến nay. Ông sinh năm 1980, tình độ Cử nhân Khoa học Máy tính, Thạc sĩ Hệ thống Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Trước khi làm việc tại Kafi, ông Diệp Thế Anh từng là Giám đốc Công nghệ thông tin tại HSC, Phó Tổng giám đốc tại Chứng khoán ACB và Giám đốc tại SSI.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình cổ đông bao gồm một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HĐQT, thù lao thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát...

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động 1.846 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Qua đó lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, gấp 2,25 lần cùng kỳ.



