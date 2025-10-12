Chứng khoán lập đỉnh lịch sử: 'Sóng' lớn dồn dập sau nâng hạng?

Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của VN-Index khi tăng hơn 100 điểm, tương đương 6,18%, lên 1.747,55 điểm - mức tăng mạnh nhất trong lịch sử theo tuần. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup . Kết tuần VIC tăng vọt lên 192.000 đồng/cổ phiếu, VHM ở mức 123.000 đồng, đều lập đỉnh mới.

Trái ngược sự thăng hoa này, phần lớn cổ phiếu trên thị trường chỉ hồi phục quanh 5-8% so với vùng đáy gần nhất. Hiệu quả sinh lời nhìn chung kém hơn chỉ số chung, trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường vẫn yếu, thấp hơn 16% so với trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.

Tuy vậy, dòng tiền đã có dấu hiệu trở lại khi thanh khoản tuần tăng 19,3% so với tuần trước. Đây cũng là tuần tăng điểm đồng loạt nhất từ đầu năm khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đều tăng. Dẫn đầu là bất động sản, tiếp theo là bán lẻ và thép.

Điểm trừ là khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng hơn 5.046 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, nổi bật có HPG (+817 tỷ đồng), GEX (+506 tỷ đồng) và VIC (+359 tỷ đồng). Ngược lại, VRE (-895 tỷ đồng), MBB (-696 tỷ đồng) và MSN (-645 tỷ đồng) là những mã chịu áp lực bán mạnh nhất.

VN-Index ghi nhận tuần tăng điểm ấn tượng với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ, tuy nhiên nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá động lực ở nhóm vốn hóa lớn chưa lan tỏa mạnh mẽ ra toàn thị trường. Phần lớn cổ phiếu vẫn trong trạng thái đi ngang, tích lũy hoặc kiểm tra lại các vùng hỗ trợ.

Dòng tiền trên thị trường phân hóa. Trong bối cảnh đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì hoặc cân nhắc gia tăng tỷ trọng với những mã đang có trong danh mục khi các cổ phiếu này xuất hiện tín hiệu vượt kháng cự thuyết phục. Đồng thời, nhà đầu tư nên tận dụng sự luân chuyển của dòng tiền, chọn lọc và giải ngân ngắn hạn ở những cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút dòng tiền với dấu hiệu thanh khoản mua chủ động gia tăng rõ nét.

Một số nhóm ngành đáng chú ý thời điểm này gồm ngân hàng, đầu tư công - xây dựng và bán lẻ.

VN-Index tăng mạnh 33% từ đầu năm, đưa định giá tiến gần hơn đến mức trung bình của các thị trường mới nổi khác. Thống kê: VND.

Thị trường tuần qua có điểm nhấn lịch sử, FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect nhận định, thông tin nâng hạng phần lớn đã phản ánh vào diễn biến thị trường vừa qua. VN-Index tăng mạnh 33% từ đầu năm, đưa định giá tiến gần hơn đến mức trung bình của các thị trường mới nổi khác.

Dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ gia tăng, nhưng các khoản phân bổ lớn vào Việt Nam có thể chưa diễn ra ngay lập tức chỉ một số quỹ chủ động có thể phân bổ sớm trước thời điểm nâng hạng chính thức (9/2026).

VNDirect nhận định, sau giai đoạn phản ứng với thông tin nâng hạng, thị trường sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố nền tảng như kết quả kinh doanh quý III , chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ, sự ổn định vĩ mô và triển vọng trung - dài hạn của kinh tế Việt Nam.

VN-Index vừa có tuần tăng mạnh nhất lịch sử, liên tục lập đỉnh mới sau cú hích nâng hạng thị trường.

Trong triển vọng 6-9 tháng tới, công ty chứng khoán này duy trì quan điểm tích cực với thị trường. Ở kịch bản cơ sở, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850-1.900 điểm, nhờ các động lực chính như nâng hạng, khả năng Fed đảo chiều chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất, và triển vọng lợi nhuận khả quan của doanh nghiệp niêm yết.

Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa định giá (re-rating) và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.Bên cạnh đó bước ngoặt nâng hạng, thông tin đáng chú ý tuần qua còn là tăng trưởng GDP quý III ở mức cao, tạo kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 trên 8%.

Chuyên gia từ Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhận định, đây bước chuyển mình của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư lạc quan trở lại sau giai đoạn tích lũy, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng tăng trưởng tốt.

Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm nay.