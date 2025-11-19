Chứng khoán MB rầm rộ ưu đãi cuối năm, nhà đầu tư được gì?

Giai đoạn cuối năm, thị trường chứng khoán tiếp tục sôi động khi dòng tiền mới liên tục gia nhập, thanh khoản duy trì ở mức cao, và tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn nhờ triển vọng hồi phục kinh tế. Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3 – quý 4, trong khi dòng tiền ETF và tự doanh tăng cường hoạt động, góp phần tạo nhịp giao dịch sôi nổi trên toàn thị trường. Trong bối cảnh "cuộc đua ưu đãi" giữa các công ty chứng khoán nóng lên, MBS trở thành tâm điểm với các chương trình ưu đãi nổi bật, mang đến giá trị thực và độ hấp dẫn cao cho nhà đầu tư.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, chương trình "Giao dịch bứt phá – Rinh VF3" của MBS đã ghi nhận gần 3,5 triệu mã quay thưởng, tương đương hàng chục nghìn nhà đầu tư sở hữu cơ hội trúng các giải thưởng giá trị. Sự hào hứng trong cộng đồng nhà đầu tư không chỉ đến từ cách thức tham gia đơn giản, mà còn nhờ MBS "chịu chi" khi trao giải hàng tháng cho những khách hàng giao dịch tích cực, bên cạnh giải đặc biệt cuối kỳ. Với cơ chế "giao dịch 10 triệu – nhận 1 lượt quay", chương trình vừa dễ tham gia, minh bạch, vừa phù hợp với nhà đầu tư mới lẫn những người giao dịch thường xuyên, đặc biệt là khách hàng ưa thích công nghệ và giao dịch chủ động. Chương trình kéo dài tới hết 31/12, được kỳ vọng sẽ tiếp tục "nóng" lên khi số lượt quay thưởng không ngừng lập kỷ lục mới.

Không chỉ dừng lại ở chương trình quay số trúng thưởng, MBS còn nổi bật nhờ "hệ sinh thái ưu đãi" thực chất và đa dạng. Với khách hàng mở mới giao dịch chủ động, MBS áp dụng miễn phí giao dịch trọn đời, tặng cổ phiếu hot để giao dịch ngay, tặng 100.000 đồng tiền mặt khi thực hiện giao dịch từ 2 triệu đồng và hoàn 100% lãi vay margin lần đầu, giúp trải nghiệm dịch vụ thuận lợi và giảm rủi ro ban đầu. Đối với nhu cầu vay margin, MBS cung cấp nhiều gói hạn mức linh hoạt với lãi suất cạnh tranh từ 6.99% đến 8.9%/năm, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư cá nhân. Đặc biệt, chương trình quay số may mắn cuối năm vẫn tiếp tục duy trì, mang đến cơ hội nhận xe điện VF3, iPhone 17 Pro, xe máy điện FelizS và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Ngoài các ưu đãi, MBS còn tập trung nâng cao trải nghiệm đầu tư với Dolphin AI – "trợ lý phân tích" hiện đại được phát triển bởi chính đội ngũ MBS. Công cụ này liên tục được nâng cấp, giúp nhà đầu tư (NĐT) đọc vị thị trường nhanh hơn, phân tích dữ liệu chuyên sâu chỉ trong vài giây và đưa ra chiến lược giao dịch chủ động, chính xác hơn. Đặc biệt, Dolphin AI là sự kết hợp giữa kho dữ liệu khổng lồ và chất xám của các chuyên gia hàng đầu, được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên các nền tảng giao dịch của MBS. Nhờ Dolphin AI, nhiều NĐT mới đã tự tin bắt đầu hành trình đầu tư, trong khi các NĐT giàu kinh nghiệm cũng tối ưu được hiệu quả giao dịch. Song song với đó, nền tảng MBS duy trì sự ổn định, giao diện thân thiện, tối ưu cho cả F0 lẫn các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm liền mạch – từ theo dõi danh mục, phân tích thị trường đến đặt lệnh.

Chính sự kết hợp giữa ưu đãi hấp dẫn và công nghệ hiện đại đã giúp lượng khách hàng của MBS bật tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, góp phần lan tỏa sức nóng đặc biệt cho chương trình quay số may mắn, khi số lượng nhà đầu tư tham gia tiếp tục tăng nhanh.

Với hệ sinh thái ưu đãi trải dài từ phí giao dịch, margin đến quà tặng và giải thưởng, MBS giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, sở hữu tài sản ngay từ ngày đầu mở tài khoản, tiếp cận vốn linh hoạt với lãi suất thấp, có cơ hội trúng thưởng giá trị lớn và trải nghiệm công nghệ giao dịch hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cuối năm, MBS trở thành điểm sáng ưu đãi, cùng nhà đầu tư mở rộng cơ hội và tối ưu hóa lợi ích trên thị trường chứng khoán.