Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh

21-08-2025 - 23:30 PM | Thị trường chứng khoán

Dòng tiền của phiên 21-8 đang có sự phân hóa, tập trung vào các cổ phiếu lớn. Phiên chứng khoán ngày 22-8 được dự báo có nhiều diễn biến bất ngờ

Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh- Ảnh 1.

Kết phiên 21-8, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.688 điểm, tăng 23 điểm, tương đương 1,42%

VN-Index mở cửa ngày 21-8 tăng hơn 11 điểm, nhờ lực cầu mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đà tăng được duy trì và mở rộng khi dòng tiền đổ vào các mã như TPB, MSB, STB, VIB, và OCB, với nhiều mã đạt mức tăng trần. Tuy nhiên, thị trường cũng cho thấy sự phân hóa khi số mã giảm (194 mã) vượt trội so với số mã tăng (119 mã), phản ánh dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục giữ sắc xanh nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao khiến đà tăng bị thu hẹp. Điểm sáng xuất hiện ở nửa cuối phiên khi lực cầu mạnh mẽ trở lại ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG và FPT, kết hợp với nhóm ngân hàng, giúp VN-Index lấy lại đà tăng.

Kết phiên, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.688 điểm, tăng 23 điểm, tương đương 1,42%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị 2.416 tỉ đồng, tập trung vào các mã như VPB, HPG, và CTG, tạo áp lực nhất định lên thị trường.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) nhận định dòng tiền có dấu hiệu phân hóa, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và một số nhóm ngành nhất định, đặc biệt là ngân hàng.

Thông tin này có thể làm cho không ít nhà đầu tư nghĩ thị trường có thể đối mặt với những biến động mạnh trong phiên tới, khi lực cung cổ phiếu chốt lời có thể gia tăng ở vùng giá cao.

Trong khi đó, một số công ty chứng khoán khác nhận định, thị trường ngày 22-8 có thể xuất hiện những diễn biến bất ngờ, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã có thanh khoản cao. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các mức kháng cự và hỗ trợ, để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Tuy vậy, VCBS vẫn khuyến nghị Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá ổn định, chưa xuất hiện lực cung mạnh. Đồng thời, người "chơi" chứng khoán nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

Từ Khóa:
chứng khoán

