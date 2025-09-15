Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày mai, 16-9: VN-Index tái lập mốc 1.700 điểm?

15-09-2025 - 20:13 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Việt ngày 15-9 có một phiên giao dịch tích cực. Chỉ số VN-Index được dự báo có thể chinh phục thành công mốc 1.700 điểm trong phiên 16-9

Chứng khoán ngày mai, 16-9: VN-Index tái lập mốc 1.700 điểm?- Ảnh 1.

Kết phiên 15-9, VN-Index đóng cửa tại 1.684 điểm, tăng 17,5 điểm (+1,04%)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15-9, VN-Index tăng điểm nhẹ, nhưng diễn biến giằng co trong biên độ hẹp tiếp tục chi phối thị trường. Các cổ phiếu blue-chips như HVN, BID, và HPG duy trì sắc xanh ấn tượng, đóng vai trò dẫn dắt xu hướng thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh từ các mã lớn như VIC, VHM, và HDB đã kìm hãm phần nào đà tăng của chỉ số VN-Index.

Sang phiên chiều, thị trường chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index nới rộng biên độ tăng, vượt qua vùng kháng cự 1.670 – 1.675 điểm. Động lực chính đến từ sự đảo chiều tích cực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Ngân hàng. Các mã như VCB, CTG, và TCB ghi nhận mức tăng đáng kể, hỗ trợ chỉ số duy trì đà tăng đến cuối phiên.

Các nhóm ngành nổi bật trong phiên chiều bao gồm Thủy sản (VHC, IDI), Đầu tư công (VCG, CTD), Bất động sản, Vận tải biển và Chứng khoán, với nhiều mã cổ phiếu tăng từ 3-5%. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ khối ngoại gia tăng vào cuối phiên, tập trung vào các mã như FPT, HPG, và STB.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.684 điểm, tăng 17,5 điểm (+1,04%) so với phiên trước,

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, VN-Index đang cho thấy động lực tăng trưởng, được hỗ trợ bởi dòng tiền mua chủ động và sự lan tỏa của lực cầu trên nhiều nhóm ngành. Việc vượt qua vùng kháng cự 1.670 – 1.675 điểm, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường.

"Nhà đầu tư nên lựa chọn các cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực hoặc có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt, đặc biệt trong các nhóm ngành Ngân hàng, Thủy sản, Đầu tư công, và Chứng khoán. Một số mã đáng chú ý bao gồm VCB, TCB, VHC, CTD, và SSI, với dư địa tăng giá còn lớn so với ngưỡng kháng cự gần nhất" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt ( VDSC) lưu ý người "chơi" chứng khoán duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên quan sát diễn biến cung cầu tại vùng kháng cự 1.700 – 1.720 điểm. Tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng, thay vào đó có thể cân nhắc mua thăm dò tại các mã có tín hiệu tăng giá tốt.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

