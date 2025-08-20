Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ

20-08-2025 - 19:40 PM | Thị trường chứng khoán

(NLĐO) – Nhà đầu tư có thể chờ những nhịp rung lắc trong phiên 21-8 để cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán,

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ- Ảnh 1.

Kết thúc phiên 20-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.664 điểm, tăng 10 điểm (tương đương 0,61%).

Trong phiên giao dịch ngày 20-8, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một ngày biến động mạnh nhưng vẫn kết thúc trong sắc xanh, nhờ lực cầu từ các nhóm ngành chủ chốt.

Chỉ số VN-Index mở cửa tăng 8 điểm so với tham chiếu, được hỗ trợ bởi lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng (VIB, TCB, CTG, OCB), tiêu dùng (MWG) và nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE). Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng vào giữa phiên sáng khiến thị trường đảo chiều, giảm xuống dưới mốc tham chiếu ở vùng 1.650 điểm.

Sang phiên chiều, lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup và sự hồi phục của nhóm ngân hàng đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Đặc biệt, các mã ngân hàng như VCB, TCB và CTG tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đưa chỉ số trở lại sắc xanh trong 30 phút cuối phiên.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.664 điểm, tăng 10 điểm (tương đương 0,61%). Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 68.000 tỉ đồng, phản ánh sự vận động sôi nổi của dòng tiền.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dù phiên 20-8, tăng điểm nhưng diễn biến điều chỉnh mạnh trong phiên này cho thấy sự tranh chấp gay gắt giữa lực chốt lời và dòng tiền hỗ trợ. 

Thanh khoản tăng so với phiên trước cho thấy dòng tiền chủ động vẫn đang đổ vào thị trường. VDSC nhận định VN-Index vẫn có cơ hội vượt qua vùng cản 1.665 điểm và mở rộng nhịp tăng trong ngắn hạn, nếu lực cầu tiếp tục được duy trì.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cũng cho rằng thanh khoản cao là tín hiệu tích cực, phản ánh sự hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời ở các mã đã tăng mạnh trong thời gian qua. Các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong phiên ngày 21-8 có thể là cơ hội để giải ngân vào các cổ phiếu thuộc các ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán.

Tuệ Giang

Người Lao Động

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bách Hóa Xanh chuẩn bị "Bắc Tiến", tham vọng 1.000 cửa hàng mỗi năm

Bách Hóa Xanh chuẩn bị "Bắc Tiến", tham vọng 1.000 cửa hàng mỗi năm Nổi bật

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,...

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,... Nổi bật

VN-Index đảo chiều ngoạn mục 'phút 89'

VN-Index đảo chiều ngoạn mục 'phút 89'

17:49 , 20/08/2025
Cổ phiếu VPBank bị tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần nửa nghìn tỷ trong phiên 20/8

Cổ phiếu VPBank bị tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần nửa nghìn tỷ trong phiên 20/8

17:38 , 20/08/2025
Chứng khoán VPS triệu tập cổ đông họp bất thường giữa lúc thị trường tưng bừng vượt đỉnh

Chứng khoán VPS triệu tập cổ đông họp bất thường giữa lúc thị trường tưng bừng vượt đỉnh

16:59 , 20/08/2025
Phiên 20/8: Khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, một cổ phiếu ngân hàng vẫn bị xả hơn 500 tỷ đồng

Phiên 20/8: Khối ngoại "hạ nhiệt" bán ròng, một cổ phiếu ngân hàng vẫn bị xả hơn 500 tỷ đồng

15:45 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên