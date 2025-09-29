Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!

Kết phiên 29-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.666 điểm, tăng 5 điểm (+0,35%).

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 29-9 với mức tăng nhẹ, nhưng không thiếu những biến động. VN-Index mở cửa dưới tham chiếu do áp lực bán dồn dập từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, nhưng nhanh chóng đảo chiều nhờ lực cầu mạnh mẽ từ các cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Đến giữa phiên sáng, chỉ số dao động hẹp quanh vùng 1.660-1.670 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các ngành. Nhóm đầu tư công nổi bật với VCG tăng 2,71% và HHV tăng 0,60%, trong khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 199 mã giảm so với chỉ 94 mã tăng.

Sang phiên chiều, kịch bản tương tự lặp lại với biên độ dao động hẹp quanh mốc 1.665 điểm. Sự phân hóa ở nhóm bluechips tiếp tục là "điểm trừ", khi FPT, MSN và MWG chịu áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư lớn. Ngược lại với buổi sáng, cổ phiếu bất động sản và đầu tư công bị "xả hàng", khiến đà tăng thu hẹp. Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm ngành chăn nuôi, với HAG tăng 3,14%, DBC tăng 2,78% và BAF tăng 1,0%.

Công ty Chứng khoán VCBS dự báo thị trường sẽ tiếp tục vận động trong vùng 1.660-1.670 điểm, với dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. "Nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng giá và giảm tỷ trọng đòn bẩy với những cổ phiếu chịu áp lực bán. Các nhóm ngành đáng chú ý cho phiên tới bao gồm ngân hàng và chăn nuôi " - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường đã nỗ lực vượt qua mức cản 1.663 điểm, nhưng dòng tiền hỗ trợ vẫn thận trọng tại vùng này. Để cân bằng và quay lại xu hướng tăng điểm, dòng tiền cần hấp thụ nguồn cung mạnh hơn, giúp thị trường ổn định. Ngược lại, nếu dòng tiền hỗ trợ yếu, thị trường nhiều khả năng sẽ giảm điểm