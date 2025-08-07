Chứng khoán ngày mai, 8-8: VN-Index liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư nên làm gì?

Kết thúc phiên giao dịch 7-8, VN-Index tăng 8 điểm (+0,51%)

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh khi bước vào phiên giao dịch ngày 7-8. Đà tăng mạnh ngay đầu phiên đã đẩy VN-Index tiến sát mốc 1.585 điểm. Tuy nhiên, khu vực này tạo áp lực điều chỉnh, khiến thị trường chuyển sang sắc đỏ vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, do tâm lý giao dịch thận trọng của nhà đầu tư.

Dù vậy, áp lực bán không quá mạnh và dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường, hỗ trợ nhiều cổ phiếu tăng giá vào cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8 điểm (+0,51%), đóng cửa tại 1.581 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 44.159 tỉ đồng.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sắc xanh vẫn chiếm ưu thế nhờ sự tăng điểm của nhiều nhóm cổ phiếu. Các nhóm ngành như ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng – vật liệu xây dựng… diễn biến sôi nổi, góp phần nâng đỡ thị trường. Ngược lại, cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup (VIC,VHM) bị giảm giá, phần nào góp phần kìm hãm đà tăng của VN-Index.

VDSC nhận định VN-Index đang gặp trở ngại tại vùng kháng cự 1.585 điểm. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn có tiềm năng tăng điểm, nhưng chưa thực sự thuyết phục.

Vùng cản này có thể tiếp tục gây áp lực tranh chấp trong phiên giao dịch ngày 8-8. Sự giằng co giữa cung và cầu tại khu vực này sẽ ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiếp theo của thị trường.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS nhận xét rằng thị trường đang xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Dòng tiền tập trung vào các mã cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc chưa tăng giá mạnh trong thời gian gần đây.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá ổn định và chưa chịu áp lực bán mạnh. Đồng thời, nhà đầu tư cần chọn lọc những cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công để giải ngân từng phần, hướng đến mục tiêu đầu tư ngắn hạn.