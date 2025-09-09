Chứng khoán Quốc Gia không mua hết 5 triệu cổ phiếu SAM đã đăng ký

Công ty Cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 6/8/2025 đến ngày 4/9/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) mới chỉ mua vào thành công 456.600 cổ phiếu SAM trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng.

Sau giao dịch này, NSI tăng sở hữu cổ phiếu SAM từ hơn 5,9 triệu cổ phiếu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,56% lên 1,68% vốn tại SAM Holdings.

Được biết, ông Trần Việt Anh- Chủ tịch HĐQT của SAM Holdings đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của NSI. Đồng thời, ông Bùi Quang Bách- Thành viên HĐQT của NSI hiện cũng đang là Thành viên độc lập HĐQT của SAM Holdings.

Trong một diễn biến khác, mới đây SAM Holdings đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua bảo lãnh vay vốn của Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Đồng Nai.

Theo đó, SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Dây và Cáp Sacom tại BIDV: bao gồm toàn bộ số tiền vay gốc 450 tỷ đồng, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Dây và Cáp Sacom ký kết với BIDV.

Tài sản dùng để đảm bảo gồm tiền ký quỹ, tiền gửi của công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào; các tài sản khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với BIDV.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, SAM Holdings mang về doanh thu thuần hơn 2.567,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 39,5 tỷ đồng, giảm 47%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 9,6% so với đầu năm, lên mức hơn 6.990,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 2.282,3 tỷ đồng, tăng 34,7%.



