Chứng khoán "rơi" 150 điểm từ đỉnh, đáy đã dần lộ diện?

Sau khi đánh mất mốc 1.800 điểm, VN-Index đã lùi về vùng thấp nhất trong gần 3 tháng. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, chỉ số đã giảm gần 100 điểm và mất khoảng 150 điểm so với đỉnh gần nhất, trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, khối ngoại duy trì bán ròng và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước hàng loạt biến số vĩ mô.

Theo ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi, đợt điều chỉnh hơn 100 điểm của VN-Index kể từ đầu tháng 7 đến từ sự cộng hưởng của cả yếu tố bên ngoài lẫn diễn biến dòng tiền trong nước.

Ở bên ngoài, căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang đã đẩy giá dầu Brent từ khoảng 72 USD lên trên 82 USD/thùng trong thời gian ngắn. Điều này làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát, đồng thời gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn kỳ vọng. Diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến khẩu vị rủi ro và dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Trong nước, áp lực đến từ dòng tiền khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, còn nhà đầu tư trong nước có xu hướng thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Thanh khoản suy giảm khiến lực cầu yếu, trong khi áp lực bán và call margin đã khuếch đại nhịp điều chỉnh của thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận VN-Index đã bước vào một xu hướng giảm dài hạn. Nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì tích cực với GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, vốn FDI đăng ký tăng 61% và vốn FDI thực hiện tăng 11,2% so với cùng kỳ. Những chỉ báo này cho thấy hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư vẫn đang cải thiện.

Đề cập đến yếu tố lạm phát, ông Phước cho rằng rủi ro trong nước hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát khi CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt. Dù vậy, áp lực lạm phát chi phí đẩy vẫn cần được theo dõi, nhất là trong bối cảnh giá dầu có xu hướng tăng trở lại nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Theo ông, điều thị trường quan tâm không chỉ là diễn biến của lạm phát mà còn là phản ứng chính sách sau đó. Nếu lạm phát hoặc tỷ giá gia tăng khiến mặt bằng lãi suất phải duy trì ở mức cao lâu hơn kỳ vọng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ tăng, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các tài sản có thu nhập cố định, đồng thời tạo áp lực thu hẹp mặt bằng định giá trên thị trường chứng khoán.

Đáy chỉ xuất hiện sau khi đã đi qua

Theo ông Phước, việc xác định chính xác đâu là đáy của thị trường không phải điều quan trọng nhất, bởi đáy chỉ có thể được xác nhận sau khi đã hình thành.

Thay vì cố gắng dự báo một mốc điểm cụ thể của thị trường, nhà đầu tư nên theo dõi khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng, diễn biến thanh khoản và sự cải thiện của dòng tiền để đánh giá liệu thị trường đang hình thành vùng cân bằng hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, ông cho rằng vùng 1.700-1.720 điểm, tương ứng đường trung bình động EMA200, có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng và tạo cơ sở cho một nhịp hồi phục ngắn hạn của VN-Index. Trong khi đó, xét về định giá, vùng 1.680-1.700 điểm cũng được đánh giá là hấp dẫn cho đầu tư dài hạn khi P/E dự phóng của thị trường, sau khi loại trừ VIC và VHM, giảm về quanh 10 lần.

Trong ngắn hạn, chuyên gia cho rằng tâm điểm của thị trường sẽ là mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt ở các nhóm dẫn dắt như ngân hàng, bán lẻ và công nghệ, tiếp tục duy trì tăng trưởng và đáp ứng kỳ vọng, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường.

Ngược lại, nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng trong khi các rủi ro bên ngoài như lạm phát, giá dầu và chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu, áp lực điều chỉnh của thị trường nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.