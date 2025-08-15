Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Công ty chứng khoán giàu thành tích nhất tại giải thưởng HR Asia

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ" (Multi-Generation Synergy), HR Asia Awards tiếp tục vinh danh những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, nơi sự gắn kết và hòa hợp giữa các thế hệ được đặt lên hàng đầu. Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao trải nghiệm làm việc mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên - yếu tố cốt lõi định hình văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Các doanh nghiệp tham gia sẽ trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm nghiên cứu độc lập về uy tín và môi trường làm việc, tham gia khảo sát dựa trên Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể của nhân viên (T.E.A.M) và phỏng vấn trực tiếp giữa Ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ chuyên gia.

Vượt qua hơn 650 doanh nghiệp tham gia khảo sát, Rồng Việt là một trong 119 đơn vị được vinh danh năm nay. Để đạt được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025, Rồng Việt đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ban tổ chức với kết quả khảo sát cao vượt trội so với điểm trung bình thị trường.

Đáng chú ý, đây là năm thứ tư liên tiếp Rồng Việt nhận danh hiệu này và cũng là công ty chứng khoán được xướng tên nhiều nhất tại HR Asia Awards kể từ khi giải thưởng lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Sự đa dạng thúc đẩy tinh thần học hỏi, đổi mới sáng tạo

Rồng Việt tin rằng, nhân sự đa dạng là cội nguồn của tư duy sáng tạo và thúc đẩy tinh thần đổi mới - điều đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào để vững vàng vượt qua thách thức và đón nhận nhiều cơ hội của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Rồng Việt, đội ngũ nhân sự không chỉ đa dạng về độ tuổi mà còn có tư duy, trình độ, nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn khác nhau. Công ty đặc biệt chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo và trao cơ hội cho thế hệ nhân sự trẻ dưới 30 tuổi, hiện đang chiếm 40% tổng số nhân sự. Trong khi đó, đội ngũ từ 30-40 tuổi với tỷ lệ 35% lại là nguồn nhân lực chủ chốt, có nền tảng chuyên môn và kỹ năng quản lý vững vàng, tham gia phụ trách chính trong các mảng hoạt động của Công ty. Tỷ lệ 25% còn lại thuộc về nhóm nhân sự trên 40 tuổi, là những nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, được tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao.

Bên cạnh đó, cơ cấu lao động của Rồng Việt đảm bảo sự cân đối và hợp lý về giới tính khi tỷ lệ nam – nữ duy trì xấp xỉ 50-50%. Với sức mạnh từ đội ngũ đa thế hệ, đảm bảo cân đối về cơ cấu lao động, hợp lý về giới tính và độ tuổi, Rồng Việt mong muốn hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có góc nhìn đa chiều, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý tưởng độc đáo và sáng tạo vào sự phát triển của Công ty.

Kiên định với mục tiêu "Lấy con người làm trung tâm"

Rồng Việt xác định con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn chú trọng đầu tư đối với hoạt động tuyển dụng, đào tạo, hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, luôn sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã tổ chức 115 khóa học với nội dung đa dạng từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đến phát triển năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới. Đáng chú ý, nhiều khóa học được chính người Rồng Việt đảm nhận giảng dạy, lan tỏa tinh thần học tập chủ động và chia sẻ tri thức nội bộ.

Bên cạnh tập trung phát triển đội ngũ, Rồng Việt còn tạo dựng môi trường làm việc với chính sách phúc lợi cạnh tranh, minh bạch và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Trong đó, Công ty luôn nỗ lực để đảm bảo các chế độ lương thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CBNV. Ban lãnh đạo Rồng Việt tin rằng, có "an cư - lạc nghiệp" thì toàn thể người lao động mới có thể "vững tâm" cống hiến và gắn bó lâu dài, tạo động lực để Rồng Việt phát triển.

Bên cạnh các chế độ phúc lợi thông thường như lương-thưởng, bảo hiểm, team building,… Rồng Việt còn phát hành cổ phiếu cho người lao động thông qua chương trình ESOP hằng năm, trích một phần lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi để kịp thời động viên, ghi nhận thành tích, đóng góp của CBNV đồng thời giúp giữ chân nhân tài.

Chương trình TeamBuilding năm 2024 tại thành phố Huế

Lấy con người trung tâm và nền tảng cho sự phát triển bền vững, Rồng Việt kiên định xây dựng môi trường làm việc nhân văn để mỗi cá nhân đều có cơ hội thể hiện, khẳng định năng lực và trở thành lực lượng kế cận xứng đáng của thế hệ đi trước.

Thành tích 4 năm liền đạt danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" chính là minh chứng cho chiến lược xuyên suốt: lấy con người làm trung tâm, lấy đào tạo làm đòn bẩy và lấy sự gắn kết đa thế hệ làm sức mạnh nội lực, giúp Rồng Việt vững vàng nắm bắt cơ hội, bứt phá trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.