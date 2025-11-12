Chứng khoán Rồng Việt trao nửa tỷ đồng học bổng cho sinh viên 12 trường đại học

Đây là năm thứ hai Rồng Việt thực hiện chương trình nhằm động viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Học bổng "Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ" được khởi xướng từ năm 2024 nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của các sinh viên đang theo học khối ngành kinh tế - tài chính, đồng thời khuyến khích tinh thần học hỏi, bồi dưỡng năng lực và vượt qua khó khăn tài chính để phát triển tương lai.

Trong năm thứ hai triển khai, Rồng Việt đã phối hợp cùng 12 trường đại học, học viện trên toàn quốc để trao tặng 56 suất học bổng với tổng giá trị 500 triệu đồng. Mỗi suất học bổng là một nguồn động viên to lớn, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, giúp sinh viên vượt qua khó khăn kinh tế mà còn là sự khích lệ tinh thần để các bạn tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập và theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh học bổng, các sinh viên còn được Rồng Việt trao cơ hội thực tập, học hỏi và được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai. Tại Rồng Việt, các bạn được tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kỹ năng và định hình tư duy nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Lễ trao tặng học bổng "Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ" tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội)

Sau hai năm triển khai, chương trình "Rồng Việt – Chắp cánh ước mơ" đã trao tặng tổng cộng 108 suất học bổng với tổng giá trị 960 triệu đồng. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập mà còn là động lực để các bạn sinh viên vững tin tiếp bước trên hành trình lĩnh hội tri thức và ước mơ xây dựng tương lai thịnh vượng cho bản thân, gia đình.

Bày tỏ cảm xúc khi 2 năm liền nhận học bổng, bạn Giả Tố Yên - sinh viên năm 4 ngành Kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM chia sẻ: "Em rất vinh dự và cảm thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ học bổng 'Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ'. Sự giúp đỡ kịp thời của Công ty là nguồn động viên rất lớn đối với em, không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn là sự tin tưởng của công ty dành cho em, tạo động lực giúp em chinh phục những thử thách trên hành trình phía trước".

Trao tặng học bổng "Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ" tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

Song song với học bổng "Rồng Việt - Chắp cánh ước mơ", công ty còn duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ, tiêu biểu là cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán thực tế "RongViet Invest". Mùa giải thứ 3 của cuộc thi đang diễn ra cực kỳ sôi nổi, thu hút hàng nghìn thí sinh tranh tài ở Bảng Cá nhân và đại diện 30 trường đại học tham gia Bảng Đồng đội. Thông qua cuộc thi và các hoạt động đồng hành như chuỗi workshop quản lý tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán, Rồng Việt mong muốn góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư mới giàu kiến thức, có bản lĩnh vững vàng.

Workshop quản lý tài chính cá nhân được tổ chức trong khuôn khổ cuộc thi RongViet Invest

Bên cạnh đó, từ năm 2010 Rồng Việt đã duy trì thực hiện chương trình "Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ". Trải qua 15 lần tổ chức, chương trình đã tặng quà, sách vở, dụng cụ học tập cho hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cải tạo cơ sở vật chất và xây dựng phòng học tại các trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Qua đó, Rồng Việt không chỉ trao đi những giá trị vật chất thiết thực mà còn gửi gắm niềm tin và hy vọng vào hành trình tiếp thu tri thức và phát triển tương lai của nhiều thế hệ trẻ.

hương trình "Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ" lần thứ 15 tại Gia Lai

Xuyên suốt hành trình gần 19 năm thành lập và phát triển, Rồng Việt luôn là thành viên có trách nhiệm và mong muốn sẻ chia thành quả phát triển đến cộng đồng và xã hội. Việc triển khai các chương trình học bổng, sân chơi học thuật hay dự án thiện nguyện… là cách Rồng Việt thể hiện vai trò của một công ty chứng khoán tiên phong trong hoạt động phát triển bền vững xoay quanh 3 trụ cột E-S-G (Môi trường – Xã hội – Quản trị).