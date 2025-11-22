Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

Kết phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đóng cửa ở mức 1.654 điểm, giảm 1,06 điểm so với phiên trước. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước, với giá trị giao dịch hơn 18.200 tỉ đồng.

Nhà đầu tư có phen thót tim khi trong phiên 21-11, có thời điểm VN-Index giảm rất mạnh - khoảng 20 điểm, lùi sâu chỉ còn 1.635 điểm. Hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, không ít cổ phiếu giảm gần mức sàn trước khi phục hồi trở lại vào cuối phiên.

Anh Hoàng Nam, nhà đầu tư ở TP HCM, cho biết một số cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán được anh mua "bắt đáy" phiên trước, nay chưa về tài khoản đã lỗ nặng.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam áp dụng các sản phẩm giao dịch mới, sẽ có thêm sự lựa chọn như giao dịch xuyên trưa; kéo dài thời gian buổi sáng và buổi chiều; bán chứng khoán đang trên đường về - bán cổ phiếu ngay sau khi vừa khớp lệnh mua; giao dịch trong ngày (T0)…

Tại sự kiện công nghệ DNSE Future Tech Summit ở TP HCM chiều 21-11, các chuyên gia tài chính nhận định nhà đầu tư đang có nhiều cơ hội khi thị trường chứng khoán chuẩn bị áp dụng T0, kéo dài thời gian giao dịch.

Theo số liệu được ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán DNSE, cho hay, Việt Nam hiện có hơn 11,3 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 10,5% dân số. Thanh khoản giao dịc bình quân trên HoSE ở mức 30.000 – 40.000 tỉ đồng mỗi phiên.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán DNSE, phát biểu tại sự kiện công nghệ DNSE Future Tech Summit

"Khi áp dụng bán chứng khoán chờ về và T+0, với việc quay vòng vốn nhanh hơn, thanh khoản thị trường được kỳ vọng lên tới 60.000 – 80.000 tỉ đồng/phiên nhờ sự tham gia của các nhà đầu tư, quỹ nước ngoài. Lúc này, việc giao dịch trong ngày được định hình bởi 3 yếu tố: tốc độ xử lý lệnh, sự liền mạch trong giao dịch và mức độ đồng bộ dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Việc thu hẹp độ trễ thông tin là yêu cầu quan trọng đối với hệ thống của công ty chứng khoán, để nhà đầu tư có thể hưởng trọn lợi ích của T0, giảm thiểu rủi ro khi tốc độ giao dịch nhanh" – ông Giang nhận xé.

Theo lãnh đạo DNSE, giao dịch T0, bán chứng khoán chờ về sẽ mang tới những thay đổi lớn trong cách thị trường vận hành và cách nhà đầu tư ra quyết định. Trong đó, công nghệ sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro từ tâm lý giao dịch và nắm bắt cơ hội.

Dù VN-Index đang tích lũy quanh vùng 1.650 điểm nhưng các chuyên gia cho rằng triển vọng là tích cực

Về triển vọng của thị trường chứng khoán, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động mới đây, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ UOBAM, cho biết trong 10 tháng từ đầu năm nay, VN-Index đã tăng hơn 29% với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn khoảng 1,2 tỉ USD. Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực.

"Sau chuỗi tăng nóng, lập đỉnh sát mốc 1.800 điểm hồi giữa tháng 10, VN-Index đang điều chỉnh quanh vùng 1.600 - 1.650 điểm. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế vĩ mô, các chỉ số chính đều tích cực, mục tiêu tăng GDP 8-8,3% trong năm nay là khả thi. Năm 2026, mục tiêu tăng GDP 10% đang được hỗ trợ bởi các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ mạnh mẽ từ Chính phủ. Triển vọng của doanh nghiệp niêm yết cũng được kỳ vọng khá cao trong năm 2026, với dự phóng lợi nhuận tăng khoảng 16-20%. Chứng khoán được dự báo sẽ tích cực nên nhà đầu tư cá nhân cũng cần nhìn triển vọng cổ phiếu trong trung, dài hạn" - bà Nhật Lệ phân tích.



