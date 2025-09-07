Chứng khoán T-Cap nới room ngoại lên 100%

Ngày 4/9/2025, Hội đồng quản trị Chứng khoán T-Cap (Mã HOSE: TVB) đã ban hành nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản đối với nội dung nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 100% vốn điều lệ.

Với quyết định này, T-Cap trở thành một trong những công ty chứng khoán tiên phong tại Việt Nam lựa chọn mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài lên mức trần tuyệt đối, thể hiện định hướng hội nhập mạnh mẽ và nỗ lực gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tái cấu trúc, chuyển mình mạnh mẽ

Sau Đại hội đồng cổ đông 2025, như đã tuyên bố, T-Cap đã triển khai tái cấu trúc toàn diện, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu suất hoạt động. Công ty chú trọng đầu tư vào đội ngũ chuyên gia phân tích, đồng thời tập trung nguồn lực vào các cổ phiếu hàng đầu thuộc các lĩnh vực ngân hàng, thép, bán lẻ… Việc mở room ngoại lên 100% được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại.

Ban lãnh đạo T-Cap tin rằng bước đi này không chỉ mở ra triển vọng tăng trưởng quy mô và phát triển sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, mà còn góp phần nâng cao thanh khoản, củng cố vị thế cạnh tranh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sức khỏe tài chính vững chắc và danh mục đầu tư chất lượng

Chất lượng tài sản của T-Cap được đánh giá là an toàn, với danh mục tài sản tài chính ngắn hạn chủ yếu là tiền mặt và cổ phiếu tự doanh, chiếm tới 60% tổng tài sản tài chính ngắn hạn. Hiện tại, T-Cap không có dư nợ vay ngắn hạn, tạo tiềm năng lớn để huy động vốn vay cho các hoạt động đầu tư và cho vay margin nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/08/2025, tỷ lệ dòng tiền hoạt động/tổng nợ đạt 50,34x, mức cao nhất trong nhiều kỳ, phản ánh khả năng tạo dòng tiền vượt trội, giúp tăng khả năng thanh toán và giảm thiểu rủi ro tài chính đáng kể. T-Cap cũng đã trích lập dự phòng 512 tỷ đồng trong tổng số 780 tỷ đồng nợ phải thu, phần còn lại được đảm bảo bằng tài sản là các cổ phiếu niêm yết. Nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng tự doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của T-Cap cải thiện rõ rệt.

Về tự doanh – mảng kinh doanh chủ lực, T-Cap nhận định tích cực về thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới và đã chủ động gia tăng đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, thép và bán lẻ như CTG, SSI, HPG, MWG. Quy mô danh mục đầu tư của T-Cap hiện đạt gần 700 tỷ đồng và tiếp tục được mở rộng thông qua việc tìm kiếm các cổ phiếu đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng cao. Với thành tích đầu tư ấn tượng, đạt mức lợi nhuận trung bình 20%/chu kỳ đầu tư, mảng tự doanh của T-Cap được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho kết quả kinh doanh của Công ty từ nay đến hết 2025.

TVB - Cổ phiếu định giá hấp dẫn

Thị trường chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index chạm mốc 1.700 điểm. Nhiều cổ phiếu trong nhóm chứng khoán cũng đồng loạt bứt phá, đưa P/B trung bình toàn ngành lên khoảng 1,4x. Trong khi đó, P/B của TVB hiện mới ở mức 0,93x – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Với định giá còn nhiều dư địa, cùng câu chuyện tái cấu trúc và chuyển đổi toàn diện, TVB được nhiều kỳ vọng phát triển trong giai đoạn tới.