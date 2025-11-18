Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng

18-11-2025 - 19:41 PM | Thị trường chứng khoán

VN-Index hồi phục về cuối phiên hôm nay (18/11), nối dài đà tăng 3 phiên liên tiếp. Dòng tiền vẫn thận trọng, thị trường phân hóa, tuy nhiên diễn biến đáng chú ý xuất hiện ở nhóm cổ phiếu thủy sản.

VN-Index phục hồi về cuối phiên, theo đó tiếp tục nối dài đà hồi phục, tuy nhiên, thị trường trong trạng thái phân hóa. Chứng khoán trong nước “ngược dòng” các thị trường khu vực, chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm vào ngày 17/11, thị trường một lần nữa bị ảnh hưởng bởi đà giảm của các cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, dù dòng tiền còn thận trọng, thị trường Việt Nam mở cửa trong sắc xanh. Chỉ số chính giằng co quanh tham chiếu, thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp, lực kéo từ một số mã trụ cột không đủ giúp chỉ số chính tiếp tục bứt phá. Thị trường trở lại trạng thái phân hoá. Rổ VN30 ghi nhận 15 cổ phiếu giảm giá, áp đảo so với 13 mã tăng.

Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng- Ảnh 1.

VN-Index hồi phục về cuối phiên, nối dài đà tăng ba phiên liên tiếp.

Nhóm dẫn dắt như VIC, VHM, VPB, HVN… đóng góp tích cực nhưng chưa đủ mạnh để tạo cú hích lớn. Trong khi đó, một số cổ phiếu lớn như FPT, VNM, GVR hay GAS chịu áp lực điều chỉnh, lấy đi một phần điểm của chỉ số.

Nhóm tài chính – ngân hàng cũng phân hóa mạnh. SHB dẫn đầu thanh khoản nhóm ngân hàng, nhưng thị giá cổ phiếu điều chỉnh nhẹ, giảm 0,6%. Các mã VCB, LPB, MSB, SSB, MBB cùng giảm giá. Cổ phiếu chứng khoán ghi nhận mức tăng quanh ngưỡng 1%, chưa đủ tạo lực kéo đáng kể cho thị trường chung.

Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa, một số cổ phiếu trụ tăng tích cực, nhưng nhóm midcap (vốn hoá vừa) như CII, CEO, DXG, DIG, PDR… điều chỉnh khiến toàn ngành không đồng thuận. Trong khi đó, NVL tiếp tục có phiên tăng mạnh 5% lên 15.850 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứu 5 liên tiếp của mã này, với 3 phiên tăng trần

Nhóm thủy sản diễn biến khá tích cực, ngược dòng thị trường với ANV tăng trần. VHC, IDI, CMX, MPC cùng tăng sau thông tin 10 tháng, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, riêng mặt hàng cá tra, với kết quả 217 triệu USD đạt được trong tháng 10/2025 (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024) đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sau 10 tháng năm 2025 lên con số 1,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,5 điểm (0,33%), lên 1.659,92 điểm. HNX-Index giảm 1,33 điểm (0,49%), xuống 267,36 điểm. UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (0,55%), xuống 120 điểm. Thanh khoản nhích nhẹ so với phiên trước, giá trị giao dịch 22.256 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

