Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo lãi quý 3 cao kỷ lục, hoàn thành vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

Trong quý 3/2024, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã chứng khoán ORS-HOSE) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng, tăng trưởng 132% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận kỷ lục của quý 3 đã giúp lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 385 tỷ đồng, hoàn thành 108% mục tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 132 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm nay đạt gần 308 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ 2023.

Sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận đến từ sự cải thiện trong hiệu quả quản lý chi phí của công ty. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 3/2024 chỉ giảm 14,1% so với cùng kỳ nhưng chi phí hoạt động lại giảm với tốc độ nhanh hơn đáng kể là 47,3%.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt 1.580 tỷ đồng, giảm 29,8% so với cùng kỳ, nhưng chi phí hoạt động đã được tối ưu hóa một cách hiệu quả, ở mức 761 tỷ đồng, giảm mạnh 54,1% so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng lợi nhuận, trong đó hầu hết các hoạt động kinh doanh cốt lõi đều có sự cải thiện đáng kể.

TPS thể hiện khả năng kiểm soát tốt chi phí qua từng quý khi chi phí quản lý công ty chứng khoán quý 3 tương đương với quý 2, chỉ ở mức 28 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Điểm sáng trong báo cáo tài chính quý 3 là sự tăng trưởng của các tài sản tài chính. Cụ thể, tài sản tài chính tính đến ngày 30/9/2024 ở mức 11.337 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cuối quý trước và tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 2.766 tỷ đồng, tăng 33,1% so với đầu năm và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 247% so với đầu năm.

Hoạt động cho vay ký quỹ tăng trưởng ấn tượng 113,9% so với đầu năm, đạt dư nợ cho vay 2.336 tỷ đồng. Nhờ vậy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong 9 tháng đầu năm ghi nhận đạt 131 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 62% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay ghi nhận 377 tỷ đồng, tăng 2,3% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Quy mô tổng tài sản tính đến cuối quý 3/2024 đã tăng 64,5% so với đầu năm, đạt 11.400 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.269 tỷ đồng giúp TPS duy trì tiềm lực tài chính vững chắc, đảm bảo thanh khoản và nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh.