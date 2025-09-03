Chứng khoán Trung Quốc gây chú ý sau phát biểu của ông Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh

Giá vàng liên tiếp tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay (3/9), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.537 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại 3.546,99 USD/ounce đầu phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 0,3% lên 3.602,50 USD/ounce.

Tình hình thêm căng thẳng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết nhanh chóng về mức thuế quan mà tòa phúc thẩm Mỹ đã tuyên bố là bất hợp pháp hồi tuần trước.

Ilya Spivak - Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định: “Phán quyết của Tòa án Tối cao dường như gây nhiều bất ổn cho thị trường, có thể thay đổi hoàn toàn bức tranh kinh tế vĩ mô nếu những quyết định này không theo ý muốn của tổng thống. Nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dù ở mức độ nào cũng là vấn đề lớn ảnh hưởng giá vàng”.

Trong nhiều tháng, ông Trump liên tục gây sức ép buộc Fed hạ lãi suất, thậm chí công khai thảo luận về việc sa thải Chủ tịch Jerome Powell. Tháng trước, Tổng thống Mỹ còn tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook, tạo ra cuộc thử nghiệm pháp lý quan trọng về tính độc lập của Fed.

Biểu đồ thể hiện đà tăng của giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 92% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, kết thúc vào 17/9 tới. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng vốn không sinh lợi tức thường có sức hút lớn hơn.

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng vàng nắm giữ tăng 1,32% lên 990,56 tấn vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Các nhà đầu tư hiện chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ - dự kiến công bố vào thứ Sáu - để xác định quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 40,82 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2011 ở phiên trước. Giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.409 USD/ounce và giá palladium tăng 0,7% lên 1.142,77 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán trái chiều

Cùng ngày, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều khi nhà đầu tư đánh giá lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng và những diễn biến mới trên mặt trận thương mại.

Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 tăng 0,24%, trong khi Hang Seng của Hong Kong, Trung Quốc nhích 0,86%. Thị trường được chú ý đặc biệt sau bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Sự kiện có sự tham dự của 26 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 1,09%. GDP quý II của nước này tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ tháng 9/2023, vượt dự báo 1,6% và cao hơn tốc độ 1,3% của quý trước.

Thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,41%, Topix mất 0,53%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tiếp tục leo thang, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2,6 điểm cơ bản lên 1,629%, lợi suất 30 năm tăng gần 7 điểm lên 3,279%, trong khi lợi suất 20 năm nhích 5,3 điểm lên 2,684% – mức cao nhất trong 26 năm.

Ở Hàn Quốc, Kospi tăng 0,3% trong phiên giao dịch đầy biến động, còn Kosdaq tăng 0,19%.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng trong phiên châu Á sau phán quyết liên bang về vụ kiện chống độc quyền với Alphabet - công ty mẹ của Google. Điều này làm dấy lên hy vọng các tập đoàn công nghệ lớn có thể vượt qua sức ép pháp lý.

Tuy vậy, Phố Wall kết thúc phiên trước trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones mất 249,07 điểm (0,55%) còn 45.295,81 điểm, S&P 500 giảm 0,69% xuống 6.415,54 điểm, và Nasdaq Composite hạ 0,82% xuống 21.279,63 điểm.