Chứng khoán tuần tới: Nhà đầu tư lưu ý điều này sau tuần "sóng gió" của VN-Index

Thị trường chứng khoán tuần qua biến động dữ dội với phiên sụt giảm mạnh trong lịch sử - mất gần 95 điểm (hơn 5%) với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Nhiều nhà đầu tư đến giờ vẫn chưa hết "toát mồ hôi" khi thành quả tích lũy trong 1-2 tháng trước đó bị xóa sạch.

VN-Index phục hồi vào những phiên cuối tuần rồi đóng cửa ở mức 1.683 điểm, giảm 2,77% so với tuần trước, lùi sâu khỏi vùng tâm lý 1.700 điểm. Trong khi chỉ số VN30 kết tuần giảm 1,65% về mức 1.944 điểm.

Dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán tuần qua trong xu hướng điều chỉnh, áp lực giảm lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Tài khoản của nhiều nhà đầu tư cũng "đỏ rực". Thậm chí, nhiều nhà đầu tư trót "đu đỉnh" khi VN-Index ở vùng 1.790 điểm trong 2 tuần trước đó, giờ lỗ nặng, không ít người lo ngại có thể bị call margin (yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản để đáp ứng tỉ lệ an toàn).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ những mã, nhóm mã cổ phiếu đã có giai đoạn tăng tốt như chứng khoán, ngân hàng, thủy sản, cảng biển, xây dựng... sang nhóm cổ phiếu công nghệ, viễn thông, bán lẻ - vốn đã điều chỉnh giảm trước đó và có kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực. Khối ngoại bán ròng tuần thứ 14 liên tiếp, với giá trị hơn 4.300 tỉ đồng trên sàn HOSE trong tuần này.

Ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, phân tích tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Sau thông tin Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng và doanh nghiệp, tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, khiến VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử - mất hơn 94 điểm chỉ trong một phiên giao dịch.

Chứng khoán tuần tới được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi

"Điểm tích cực là thị trường nhanh chóng xuất hiện lực cầu bắt đáy mạnh. VN-Index cho tín hiệu hồi phục rõ rệt. Sự trở lại của dòng tiền tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu công nghệ, bất động sản và một số mã riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ riêng. Nổi bật nhất là cổ phiếu FPT, khi bất ngờ bật tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, cùng với các cổ phiếu VTP, CTR thuộc họ Viettel. Đáng chú ý, nhóm Vingroup cũng cho thấy phản ứng tích cực khi VIC thậm chí vượt đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần, trong khi VHM và VRE ngừng giảm và hồi phục nhẹ" – ông Nguyễn Thái Học nói.

Theo các chuyên gia, đang có sự dịch chuyển đáng kể của dòng tiền: nhóm ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn (bluechip) tạm thời hạ nhiệt, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang nhóm công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất sau cú sập đầu tuần.

"Tôi cũng thấy dòng tiền có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ. Danh mục cổ phiếu của tôi hiện tại chủ yếu dòng bất động sản, chứng khoán, nhưng do nhiều cổ phiếu đang bị lỗ nên chưa thể bán để chuyển dòng" – anh Nam Hoàng (một nhà đầu tư ở TP HCM) than.

Lỡ bị "đu đỉnh" cổ phiếu, nhà đầu tư làm gì?

Với những nhà đầu tư trót "đu đỉnh" cổ phiếu và bị lỗ ở hiện tại, ông Nguyễn Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FinSuccess, cho rằng nhịp giảm hiện nay của thị trường chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật, mang tính tạm thời – biên độ giảm dưới 10%. Vì vậy, việc đầu tư trong ngắn hạn có thể lỗ tạm thời – nhất là khi thị trường biến động rất nhanh và mạnh trong một phiên.

"Nhà đầu tư không nên cố đoán đỉnh – đáy mà tùy theo khẩu vị rủi ro, duy trì danh mục hợp lý. Tôi luôn có cổ phiếu trong danh mục, vì hiệu quả đầu tư đến từ việc chọn đúng cổ phiếu, chứ không phải dự báo đúng thị trường, tỉ trọng cổ phiếu khoảng 80% trở lên, và chỉ giữ tối đa 20% tiền mặt ngay cả khi thị trường bi quan. Quan trọng là chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ xu hướng ngành và chính sách vĩ mô, để bảo đảm hiệu quả đầu tư bền vững" – ông Trung nói.