Chứng khoán VIX: Lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, 6 tháng vượt mục tiêu cả năm

Vượt mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ sau nửa năm

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 và lũy kế nửa đầu năm 2025 với những kết quả ghi nhận vô cùng ấn tượng.

Báo cáo tài chính quý II của VIX cho thấy, trong kỳ, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 1.976 tỷ đồng, tăng 421,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.602,5 tỷ đồng và 1.301,6 tỷ đồng, đều tăng trưởng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.955,8 tỷ đồng, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Với doanh thu tăng trưởng vượt trội, lợi nhuận trước thuế cũng diễn biến cùng chiều, đạt 2.067,7 tỷ đồng, tăng 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.673,8 tỷ đồng, tăng 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông, Chứng khoán VIX đưa ra mục tiêu đầy tham vọng: lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 84% và 81% so với kết quả thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên VIX gia nhập nhóm công ty chứng khoán có lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã vượt mức mục tiêu cả lợi nhuận trước thuế và sau thuế.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng tích cực này đạt được trong bối cảnh thị trường chứng khoán nửa đầu năm có nhiều biến động mạnh, nhất là cú sốc thuế quan từ Mỹ vào đầu tháng 4 và các xung đột địa chính trị toàn cầu.

Đóng góp chính vào tổng doanh thu và mức tăng trưởng nửa đầu năm là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.482,7 tỷ đồng, tăng 482% so với cùng kỳ. Phần lớn trong khoản doanh thu này là chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản này (hơn 1.809 tỷ đồng) và lãi bán các tài sản tài chính FVTPL với 532,5 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong tổng doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 375,2 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước.

3 mảng trọng tâm

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra tháng 5/2025, lãnh đạo Công ty cho biết, những mảng kinh doanh được Công ty đẩy mạnh là đảm bảo hiệu quả, an toàn trong tự doanh; đẩy mạnh hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính.

Theo đó, công ty dự kiến phân bổ vốn theo hướng cân bằng, với tỷ lệ 50% cho hoạt động tự doanh và 50% còn lại dành cho dịch vụ tài chính, bao gồm cả cho vay ký quỹ (margin).

Tính tới cuối quý II/2025, tổng tài sản của VIX đạt 24.385,2 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Chứng khoán VIX đã liên tục mở rộng quy mô trong những năm qua, với tổng tài sản gần như tăng gấp đôi sau mỗi năm kể từ năm 2020 đến nay.

Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 12.921,9 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ và cũng là tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất. Sau cú sốc thuế quan vào tháng 4/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đang theo đà hồi phục tích cực, cùng các thông tin trợ lực từ bối cảnh vĩ mô trong nước và câu chuyện nâng hạng. Theo đó, danh mục tự doanh của VIX có thể đã đóng góp đáng kể vào khoản lãi từ chênh lệch đánh giá lại tài sản FVTPL.

Ngoài phân bổ phần lớn tài sản vào chứng khoán, VIX còn có khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 422 tỷ đồng vào đầu năm lên 840 tỷ đồng. Các khoản cho vay đạt 9.281,5 tỷ đồng (chủ yếu cho vay margin), tăng gần hơn 60% so với thời điểm đầu năm.

Như vậy, diễn biến kết quả kinh doanh nửa đầu năm cho thấy Công ty vẫn đang bám sát định hướng chiến lược. Nhìn về nửa cuối năm, ban lãnh đạo VIX nhận định 2025 là một năm bản lề đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra cơ hội nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Các thành viên thị trường đều đang đón đợi thông tin nâng hạng trong tháng 9 tới, nhất là khi Chính phủ, Bộ Tài chính đã thể hiện quyết tâm nâng hạng thị trường thông qua việc đặt nền móng pháp lý để phát triển các sản phẩm tài chính đáp ứng tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế.

Theo kịch bản cơ sở, thị trường Việt Nam có thể được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng vào tháng 6/2025 và được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng chính thức vào tháng 9/2025.