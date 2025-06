Chứng khoán VNDirect sắp chi hơn 760 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Ngày 25/6 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã: VND) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ 15/7/2025.

Với hơn 1,52 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VNDirect sẽ cần chi 761 tỷ để thanh toán cho cổ đông. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A sẽ nhận về gần 200 tỷ nhờ sở hữu hơn 396 triệu cổ phiếu. Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT cũng sẽ thu về hơn 22 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức lần này.

Phương án chi trả cổ tức này đã được cổ đông VNDirect thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Cũng tại đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Long cho biết VNDirect duy trì chính sách cổ tức 5%, tương ứng tỷ suất sinh lời 3,5-4%, ngang với mức lãi suất ngân hàng quốc doanh. Song song với đó, nếu giá cổ phiếu tăng trưởng sẽ giúp cải thiện thêm hiệu suất sinh lời của khoản đầu tư. Việc nắm giữ cổ phiếu dài hạn sẽ giúp cổ đông có thêm nguồn lực để tái đầu tư.

"Cổ đông chưa bán là chưa lỗ. Chúng tôi rất mong cổ đông kiên nhẫn, đồng hành cùng công ty", ông Long chia sẻ với cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, VNDirect lên kế hoạch tổng doanh thu 4.412 tỷ và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.840 tỷ đồng. Riêng trong quý 1/2025, doanh thu hoạt động đạt gần 1.258 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả là, sau khi trừ các khoản thuế phí, VNDirect báo lãi ròng đạt hơn 382,5 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu VND chốt phiên 13/6 đạt 16.150 đồng/cp.