Chứng khoán VPS hé mở chương mới “Vượt trội và Khác biệt” sau IPO, mã chứng khoán dự kiến VCK

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) vừa tổ chức sự kiện “The Next Chapter – Vượt trội và Khác biệt”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng cái nhìn toàn diện nhất về tiến trình IPO cũng như chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo., VPS trong bối cảnh chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt phá mới.

Mã chứng khoán dự kiến: VCK﻿

Tại sự kiện, ban lãnh đạo công ty đã có những chia sẻ về thế mạnh cốt lõi và chiến lược tăng trưởng, sức mạnh tài chính, hiệu suất kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của VPS. Theo công ty, VPS 2.0 là giai đoạn phát triển tiếp theo sau đợt IPO dự kiến diễn ra trong năm 2025. Theo đó, VPS dự kiến sẽ thu hút một nguồn vốn quy mô lớn, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển tiếp theo – VPS 2.0: Tăng trưởng bền vững và linh hoạt.﻿

Đặc biệt, gắn với thương vụ IPO và niêm yết sắp diễn ra, Chứng khoán VPS đã công bố mã chứng khoán dự kiến là VCK.

"VCK - Vì Chứng Khoán", "VCK - Vượt trội và Khác biệt", đại diện VPS tuyên ngôn về sứ mệnh trong chặng đường mới.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2025, cổ đông đã VPS thông qua 3 phương án phát hành cổ phần, bao gồm phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng, IPO tối đa 202,31 triệu cổ phiếu và chào bán 161,85 triệu cổ piếu riêng lẻ. Dự kiến, vốn điều lệ VPS sẽ tăng từ 5.700 tỷ đồng lên hơn 16.400 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.

Chia sẻ về chiến lược tăng trưởng của công ty trong giai đoạn mới, đại diện VPS cho biết, hiện bối cảnh thị trường cũng đang vô cùng thuận lợi. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều phía: Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện IPO, hệ thống KRX đi vào hoạt động, Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và dự kiến trong tương lai sẽ mở rộng thời gian giao dịch và rút ngắn chu kỳ thanh toán cùng sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Trong thời gian tới, VPS sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản trị rủi ro; Đẩy mạnh phát triển nội dung trên các kênh số và Phát triển mạnh kết hợp giữa đội ngũ tư vấn cùng nền tảng công nghệ hiện đại.

Ông John Desmond Sheehy - Thành viên HĐQT VPS

Sự khác biệt trong kinh doanh cốt lõi

Khác với mô hình kinh doanh của các công ty chứng khoán khác trên thị trường, VPS không tham gia nghiệp vụ tự doanh, 70% doanh thu của VPS đến từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ. Chiến lược này giúp VPS giữ được sự khách quan cao nhất trong các nghiệp vụ tư vấn môi giới, cho vay margin, hướng tới mang lại giá trị và trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Việc không tham gia tự doanh giúp VPS có lợi nhuận và tỷ suất sinh cao, ROE cao nhất thị trường chứng khoán đạt 24,4% và ROA đạt 8,7% (số liệu lũy kế 12 tháng đến tháng 9/2025). Những con số ấn tượng trên phần nào phản ánh khả năng vận hành bền vững và tối ưu; trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng ấn tượng cho thấy khả năng mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ và môi giới, được hỗ trợ bởi việc quản trị chi phí chặt chẽ và sử dụng vốn hiệu quả.

Một ưu thế vượt trội của VPS là công nghệ, trong các năm qua, VPS là công ty chứng khoán đầu tư mạnh tay nhất cho công nghệ. Nền tảng hạ tầng của VPS đã thực hiện tới 1 triệu lệnh/ngày, với dung lượng dự phòng gấp 3 lần, cùng khả năng mở rộng trong tương lai. Công ty hiện có hơn 200 chuyên gia công công nghệ thông tin, bao gồm đội ngũ chuyên trách về phòng thủ an ninh mạng, liên tục triển khai các dự án quản trị thông tin dữ liệu, hiện duy trì 3 trung tâm dữ liệu có hệ thống dự phòng, tất cả đều đạt tiêu chuẩn Tier-3, được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng phục hồi và duy trì hoạt động liên tục.



"Vì vậy, có thể nói VPS là một công ty công nghệ tài chính (Fintech) thực thụ. Chúng tôi tập trung phát triển hạ tầng công nghệ và tối ưu trải nghiệm người dùng, nhằm giúp khách hàng tiếp cận và đầu tư một cách dễ dàng, thuận tiện nhất", Chủ tịch VPS Nguyễn Lâm Dũng cho biết.﻿

Ông Bùi Việt Dũng - Giám đốc Công nghệ VPS

VPS trong giai đoạn 2.0 sẽ không ngừng đổi mới sản phẩm, tiếp tục cung cấp các sản phẩm toàn diện như Dịch vụ cho Khách hàng tổ chức, ngoài ra, VPS sẽ tham gia sâu vào sản phẩm hàng hoá và đặc biệt là tài sản mã hoá và RWA (Token hoá tài sản thực).

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào khâu vận hành sàn giao dịch Tài sản mã hoá, nhưng VPS sẽ kết hợp để đem lại sản phẩm hấp dẫn cho thị trường trong tương lai" , đại diện VPS cho hay.

Trong giai đoạn mới, VPS đặt mục tiêu duy trì vai trò tiên phong của một nhà kiến tạo thị trường, không chỉ mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng và nhà đầu tư, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của thị trường vốn Việt Nam.