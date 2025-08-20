Chứng khoán VPS triệu tập cổ đông họp bất thường giữa lúc thị trường tưng bừng vượt đỉnh

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 8/9. Thời gian tổ chức họp dự kiến trong tháng 10 tới đây. Hình thức họp trực tiếp. Tài liệu cụ thể chưa được công bố.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC quý 2/2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, VPS báo lãi trước thuế trước và sau thuế, lần lượt đạt 878 tỷ đồng và hơn 702 tỷ đồng trong quý 2, đều tăng 35% so với cùng kỳ.

Hoạt động môi giới tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu với 748 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. VPS hiện là công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 trên cả 3 sàn HoSE, HNX, UPCoM và thị trường Phái sinh. Thành tích được duy trì 18 quý liên tiếp kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Tuy nhiên, thị phần của VPS đang có dấu hiệu thu hẹp thời gian gần đây. Trong quý 2/2025, VPS chiếm 15,37% thị phần môi giới trên HoSE, giảm 1,57% so với quý đầu năm và giảm 2,79% so với cùng kỳ.

Mặt khác, các mảng kinh doanh chủ lực khác vẫn ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, hoạt động cho vay tăng 16% mang về 530 tỷ đồng; hoạt động tăng 9% mang về 259 tỷ đồng và lãi từ các khoảng đầu tư tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 115%, đạt 145 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPS mang về 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 3% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận trước và thuế lần lượt đạt 1.797 tỷ đồng và gần 1.438 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với kết quả nửa đầu năm 2024. Với kết quả đạt được, VPS đã thực hiện 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VPS ghi nhận 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng ghi nhận 6.000 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với quý đầu năm. Dư nợ cho vay tăng thêm hơn 4.900 tỷ sau 6 tháng lên mức 17.436 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 8.092 tỷ đồng xuống còn 2.499 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến từ khoản đầu tư công cụ thị trường từ 6.953 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trái phiếu niêm yết vẫn duy trì tỷ trọng trên 1.500 tỷ đồng và phát sinh khoản đầu tư hơn 300 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.