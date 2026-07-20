Chung tay kiến tạo tương lai xanh với 1.000 cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Hoạt động là một phần trong định hướng của Garmin nhằm thúc đẩy lối sống nơi việc nâng cao sức khỏe cá nhân luôn song hành cùng trách nhiệm gìn giữ môi trường và những không gian thiên nhiên truyền cảm hứng cho các hoạt động ngoài trời.

Với hơn 560.000 người dùng tại Việt Nam cùng hệ sinh thái cộng đồng ngày càng phát triển gồm Garmin Run Club, Garmin Trail Club và Garmin Cycling Club, Garmin không chỉ kết nối những người có chung đam mê vận động mà còn mong muốn lan tỏa một tinh thần sống khỏe gắn với trách nhiệm. Mỗi bước chạy, mỗi chuyến đạp xe hay hành trình trekking sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi những cung đường, cánh rừng và không gian thiên nhiên ấy vẫn được gìn giữ cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Đồng hành cùng Garmin trong chương trình là JOY Foundation - tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Với chuyên môn về lựa chọn loài cây bản địa, kỹ thuật trồng và kế hoạch chăm sóc dài hạn, JOY Foundation góp phần bảo đảm hoạt động không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái một cách bền vững.

Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông được lựa chọn nhờ giá trị đa dạng sinh học và vai trò là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam. Chương trình tập trung trồng hai loài cây bản địa là Sao Đen và Dầu Rái, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi rừng lâu dài.

Hoạt động có sự tham gia của đại diện Garmin Việt Nam, JOY Foundation, Garmin Run Club, Tailwind Adventure Community cùng đông đảo những người yêu thích chạy bộ, trekking và các hoạt động ngoài trời. Sự chung tay của các cộng đồng yêu vận động cho thấy bảo vệ thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức bảo tồn mà còn có thể bắt đầu từ chính những người thường xuyên tận hưởng những giá trị mà thiên nhiên mang lại.

"Tại Garmin, chúng tôi tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh chỉ có thể phát triển trên nền tảng của một môi trường khỏe mạnh - nơi họ vận động mỗi ngày. Khi cộng đồng Garmin tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để mỗi trải nghiệm ngoài trời không chỉ giúp mỗi người tốt hơn hôm nay mà còn góp phần gìn giữ những không gian thiên nhiên cho ngày mai. Bởi mỗi bước chân đều có thể trở thành một đóng góp ý nghĩa cho tương lai." – Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam chia sẻ.

Đối với Garmin, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mọi người sống năng động và chinh phục những giới hạn mới. Xa hơn, đó là hành trình vun đắp một văn hóa sống khỏe, nơi mỗi cá nhân không chỉ đầu tư cho sức khỏe của chính mình mà còn cùng chung tay bảo vệ môi trường và gìn giữ những không gian truyền cảm hứng cho lối sống vận động.

Triết lý đó được hiện thực hóa thông qua hệ sinh thái Garmin tại Việt Nam. Từ chuỗi giải chạy thường niên Garmin Run, Garmin Run Club (GRC) với hơn 16.800 thành viên trực tuyến đến các hoạt động trail, trekking và những chương trình hợp tác cùng Oxalis Adventure cùng nhiều đối tác trong lĩnh vực thể thao ngoài trời, Garmin không ngừng tạo ra những không gian để cộng đồng cùng tập luyện, kết nối và lan tỏa lối sống năng động. Đồng thời, mỗi hoạt động cũng trở thành cơ hội để khơi gợi ý thức gìn giữ thiên nhiên, để mỗi trải nghiệm ngoài trời đều đi cùng trách nhiệm với môi trường.

Hoạt động tại Núi Ông tiếp tục là một dấu mốc trong hành trình ấy. Không chỉ góp phần phục hồi những cánh rừng, chương trình còn thể hiện cam kết lâu dài của Garmin trong việc kết nối cộng đồng thông qua những hành động thiết thực vì môi trường. Garmin tin rằng khi hàng nghìn người cùng chung một tinh thần, mỗi bước chân không chỉ giúp chúng ta tiến xa hơn mà còn góp phần gìn giữ những cung đường, cánh rừng và nguồn cảm hứng vận động cho các thế hệ mai sau.