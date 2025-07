Chuỗi dự án quy mô lớn về tay "ông lớn" Sun Group tại TPHCM: Thêm KĐT Tây An Tây gần 21.000 tỷ đồng, sau 2 dự án lớn tại cùng khu vực

UBND tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Tây An Tây, với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên của Tập đoàn Sun Group.

Dự án nằm ở phường An Tây và xã Phú An, TP Bến Cát (cũ), có tổng diện tích khoảng 268 ha. Tổng vốn đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 20.400 người.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm: Nhà ở tổng diện tích khoảng 89,7 ha (chiếm 33,47% tổng diện tích của dự án), gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Ngoài ra còn có công trình thương mại liền kề (đơn vị ở) với tổng diện tích khoảng 9,23 ha (chiếm 3,44% tổng diện tích của dự án); công trình thương mại dịch vụ có tổng diện tích khoảng 18,96 ha (chiếm 7,07% tổng diện tích của dự án).

Trước dự án này, tại tỉnh Bình Dương cũ, Sun Group đã trúng thầu 2 dự án tại cùng một khu vực gồm: Khu đô thị Bắc An Tây và khu đô thị Đông An Tây.

Hồi tháng 5/2025, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nêu tại cuộc gặp ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Hai dự án mà lãnh đạo Sun Group muốn Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ là Khu đô thị Bắc An Tây và Đông An Tây.

Dự án Bắc An Tây nằm tại phường An Tây, TP Bến Cát cũ, có tổng vốn đầu tư hơn 11.128 tỷ đồng. Khu đô thị này được xây dựng trên diện tích khoảng 70 ha. Theo quy hoạch, 5,6 ha sẽ bố trí xây dựng chung cư cao tối đa 20 tầng, khu nhà liền kề cao tối đa 6 tầng trên diện tích 9,8 ha. Dự án cũng có khu nhà xã hội quy mô 3,9 ha, tái định cư rộng khoảng 1,4 ha. Toàn bộ dự án có thể cung cấp ra thị trường 3.090 sản phẩm nhà ở.

Khu đô thị Đông An Tây có quy mô lớn hơn, với diện tích khoảng 288 ha, nằm tại phường An Tây và xã Phú An, TP Bến Cát cũ. Dự án này có vốn dự kiến 13.564 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 7.100 căn nhà, phục vụ cho nhu cầu lưu trú của khoảng 14.300 người.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Sun Group tích cực triển khai cũng như đề xuất các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, đầu năm nay, Sun Group đề xuất triển khai 3 dự án lớn ở TP Thủ Đức là khu đô thị Trường Thọ, khu thể thao Rạch Chiếc và Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Nếu được chấp thuận, đây là những dự án đầu tiên của Sun Group tại TP HCM.

Hôm 19/4, tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Chủ tịch Sun Group cũng đề xuất phát triển loạt dự án lớn trên địa bàn tỉnh gồm: Tổ hợp thương mại dịch vụ mũi Nghinh Phong; Khu đô thị Cù lao Bến Đình; Khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng; Khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng; Khu đô thị Tây Nam Bà Rịa và các dự án tại Côn Đảo.

Trước đó vài ngày, tập đoàn này đã khởi công khu đô thị biển Đường 3 tháng 2 tại phường 10 và 11, TP Vũng Tàu cũ. Dự án rộng 96 ha, mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, trở thành dự án khu đô thị phức hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai tại địa phương này.

Tại Khánh Hòa, dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang của Sun Group sẽ khởi công vào dịp 2/9 sắp tới. Hiện, dự án đã được tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 2. Dự án có quy mô khoảng 227 ha thuộc phường Nam Nha Trang, quy mô dân số khoảng 20.000 người.

Ngoài Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, thời gian sắp tới Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (thuộc Tập đoàn Sun Group) cũng sẽ triển khai Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Khu đô thị Hiệp Hòa do liên danh của Sun Group triển khai vừa báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2036, quy mô dân số dự kiến khoảng 31.600 người.

Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa có tổng diện tích trên 290ha, nằm trên Cù lao Phố với bốn mặt giáp sông Đồng Nai, tọa lạc tại phường Trấn Biên (trước đây thuộc thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 72.300 tỷ đồng.

Mới đây nhất, Sun Group trúng thầu dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh tại các xã Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, thuộc huyện Mê Linh cũ (nay là xã Quang Minh). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 205ha.