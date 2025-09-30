Chuỗi “Nhà Sunshine” sắp lên sóng livestream 30/9 và 3/10 - Tâm điểm khu Nam Sài Gòn, giá khởi điểm từ 5,3 tỷ đồng

Noble Crystal Riverside – Quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 bên sông Sài Gòn

Tọa lạc tại phường Phú Thuận, trên cung đường “tỷ đô” Đào Trí và nằm giữa ngã 3 hợp lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, Noble Crystal Riverside sở hữu vị trí “vàng” giữa lòng khu Nam TP.HCM. Với lợi thế gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích quốc tế như bệnh viện FV Hospital, trung tâm thương mại Crescent Mall, Lotte Mart, hệ thống trường học quốc tế…, hay kết nối với trung tâm thành phố hay các vùng lân cận qua các trục giao thông huyết mạch cũng như cầu Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2 dự kiến khởi công trong thời gian tới.

Với quy mô 12 toà, hơn 3000 căn hộ cao cấp, Noble Crystal Riverside hưởng địa thế phú quý “cận giang” cùng không gian sinh thái chuẩn resort

Mang đến những trải nghiệm vẹn tròn cho người dùng cuối, Noble Crystal Riverside là quần thể đô thị hiếm hoi hội tụ được cả hai định nghĩa đắt giá “sống sinh thái chuẩn resort” và “sống thông minh 4.0”. Cư dân được hưởng thiên nhiên đa tầng, từ lợi thế ven sông thoáng đãng tới kiến trúc xanh tại dự án với hệ thống công viên bốn mùa, đường dạo bộ trên không, vườn treo, thảm thực vật đa dạng…tới vườn ban công riêng tư trong mỗi căn hộ.

Dự án sở hữu hơn 100 tiện ích “All in one” đẳng cấp với cigar lounge, nhà hàng Âu – Á, bể bơi ngoài trời, tuyến đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em – công viên nước…

Với thiết kế hiện đại, toàn bộ mặt ngoài của Noble Crystal Riverside được bao phủ bởi kính Low-E chống ồn, cách nhiệt, mở rộng tầm nhìn không giới hạn. Không gian sống trong căn hộ đều được chăm chút tỉ mỉ với nội thất liền tường cao cấp đến từ những thương hiệu danh tiếng như Porta, Duravit, Hafele, Eurowindow, Atlas, Philips… cùng hệ thống Smart Home - Smart Living, mang tới cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Không chỉ sở hữu giá trị đắt giá của bất động sản ven sông - những phiên bản “giới hạn” trên thị trường, Noble Crystal Riverside còn có tiềm năng tăng giá vượt trội khi khu Nam đang được đầu tư để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của TP.HCM, mang đến giá trị sinh lời kép cho nhà đầu tư.

Hé lộ loạt căn hộ Noble Crystal Riverside sắp lên sóng: Diện tích rộng, đã hoàn thiện, trang bị nội thất liền tường, sẵn sàng đón cư dân về ở

Sau thành công của 3 phiên đặt giá căn hộ Sunshine Sky City, tại phiên ngày 30/9 sắp tới, lần đầu tiên Noble Crystal Riverside sẽ lên sóng livestream NobleGo với hai căn hộ B-03.01 và B-3A.01, thiết kế 2 phòng ngủ, diện tích tim tường 137,2m2, giá khởi điểm 5,3 tỷ đồng.

Đều nằm tại tòa Riverside 2, tòa nhà đã hoàn thiện và đang khai thác vận hành, hai căn hộ có hướng Tây Bắc đón gió và ánh sáng tự nhiên, tầm view nội khu yên bình, các không gian trong căn hộ được thiết kế thông minh, đảm bảo sự rộng rãi, thoáng đãng, kết nối dễ dàng tới các tiện ích nội khu.

Hai căn hộ đều được trang bị nội thất liền tường, tích hợp hệ thống Smart Home hiện đại, mang tới cuộc sống an toàn, tiện nghi cho cư dân

Theo đánh giá thị trường, hai căn hộ đặt giá diện tích “khủng” với thiết kế 2 phòng ngủ được nhóm gia đình trẻ thành đạt, doanh nhân, chuyên gia… ưa chuộng khi đáp ứng được các tiêu chí “ở rộng - sống sang”, tiện nghi, đầy đủ dịch vụ. Trong bối cảnh khu Nam TP.HCM khan hiếm nguồn cung, đặc biệt với căn hộ diện tích lớn, dòng sản phẩm này cũng được giới đầu tư săn đón nhờ tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

Trước Noble Crystal Riverside, Sunshine Group livestream 3 phiên liên tiếp đặt giá 6 căn hộ Sunshine Sky City, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên đa nền tảng, chứng minh sức hút của “Nhà Sunshine” trên thị trường

Sau phiên này, vào ngày 3/10, NobleGo sẽ tiếp tục livestream đặt giá hai căn hộ khác của dự án Noble Crystal Riverside là B08.03 và B10.03, thuộc tòa Riverside 2 đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, có diện tích tim tường 162,8 m2, giá khởi điểm lần lượt là 8,4 tỷ đồng và 8,45 tỷ đồng. Đây đều là những căn hộ 3 phòng ngủ, đã hoàn thiện, trang bị nội thất liền tường cao cấp, cùng ban công Đông Nam, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn. Đồng thời, khán giả theo dõi livestream vẫn có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite với chương trình Noble Lucky Watch.

Bên cạnh việc giới thiệu những sản phẩm mới, cơ hội mới đến với khách hàng, Sunshine Group luôn đặt trọng tâm vào trách nhiệm sẻ chia và hướng đến cộng đồng. Trong các phiên livestream thành công tới đây, Tập đoàn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Cụ thể, Sunshine Group cam kết trích lập 2 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu đồng cho mỗi phiên livestream) để kịp thời ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi, góp phần chung tay cùng xã hội xoa dịu những mất mát, khó khăn.

Trước đó, thông qua 24 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã đóng góp 12 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam – một minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết bền vững vì cộng đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); truyền hình trực tiếp trên kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các Fanpage: VTVTimes, Theanh28 Entertainment, Noble Group. Tải và cài đặt Noble App tại đây Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial Website: https://noblego.noble.vn/



