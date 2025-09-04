Chuối sẽ tươi ngon suốt 2 tuần nếu được bảo quản ở vị trí này - không phải bát đựng trái cây

Chuối có mặt trong vô số căn bếp, là món ăn nhẹ hoàn hảo hoặc lựa chọn bữa sáng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc bảo quản loại trái cây này không đúng cách có thể khiến chuối nẫu hỏng chỉ trong chốc lát, theo báo Anh Express .

Mặc dù việc đặt chuối trong bát đựng trái cây có vẻ hợp lý, nhưng thực tế đây lại là vị trí không phù hợp nhất cho chúng. Hiểu được phương pháp bảo quản thích hợp có thể giúp kéo dài độ tươi của chuối trong nhiều tuần.

Cách bảo quản chuối tươi ngon suốt 2 tuần

Phần lớn các loại trái cây giải phóng khí ethylene, một loại hormone thực vật khởi động quá trình chín. Khi để quá nhiều trái cây gần nhau, sự tích tụ của loại khí này có thể khiến mọi thứ nhanh chóng bị hỏng. Rachel Sherwood, một đầu bếp, chuyên gia ẩm thực người Mỹ, khuyến nghị rằng vị trí tối ưu để bảo quản chuối chín là trong tủ lạnh, vì điều này làm giảm việc sản xuất khí ethylene.

Rachel khuyên: "Bạn thấy chuối càng vàng thì chuối càng chín. Khi chuối chín, hãy cho chuối vào ngăn đựng rau củ quả trong tủ lạnh. Điều này giúp làm chậm quá trình chín đáng kể nhưng không ngăn chặn hoàn toàn. Vỏ chuối sẽ tiếp tục chuyển sang màu nâu, nhưng quả vẫn tươi và cứng trong một đến hai tuần."

Có một quan niệm phổ biến rằng chuối không nên được bảo quản trong tủ lạnh vì nhiệt độ lạnh sẽ làm vỏ chuối bị thâm đen. Tuy nhiên, mặc dù vỏ chuối có thể đổi màu, nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ được màu vàng và mềm, do đó chuối hoàn toàn có thể ăn được trong thời gian dài.

Mọi người cần lưu ý chỉ nên cho chuối vàng vào tủ lạnh vì chuối xanh sẽ không chín đúng cách ở nhiệt độ lạnh, dẫn đến thay đổi hương vị. Rachel giải thích: "Chuối xanh sẽ chín chậm ở nhiệt độ phòng. Nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình, hãy cho chuối xanh vào túi giấy nâu, thêm một quả táo hoặc cà chua."

Nếu chuối trên bàn bếp vừa mới chuyển sang màu nâu, bạn vẫn có thể cho chuối vào tủ lạnh để bảo quản, nhưng cũng có thể đông lạnh hoặc dùng làm bánh mì chuối. Tuy nhiên, không nên cho chuối đã chuyển sang màu nâu hoàn toàn vào tủ lạnh vì điều này sẽ làm vỏ bị nhũn, khiến chuối mất ngon khi ăn.

Rachel nói tiếp: "Nếu vỏ chuối có nhiều màu nâu hoặc đen hơn màu vàng thì chuối đã chín quá và có thể dùng làm bánh nướng."

Nói tóm lại, phương pháp bảo quản chuối tối ưu là ban đầu để chuối xanh ở nhiệt độ phòng trên bàn bếp, tránh xa bát đựng trái cây, sau đó cho chuối vào tủ lạnh khi chuối chuyển sang màu vàng để giữ độ tươi trong hai tuần nữa. Tuy nhiên, không nên cho chuối đã chuyển sang màu nâu hoàn toàn vào tủ lạnh vì chúng sẽ làm vỏ bị nhũn, khiến chuối mất ngon khi ăn.



