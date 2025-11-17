Chuối tươi lâu suốt 26 ngày khi được bảo quản theo cách này: Không phải bọc cuống

Ý nghĩ cho rằng một nải chuối có thể tươi gần bốn tuần nghe có vẻ như bất khả thi. Tuy nhiên, có một mẹo đơn giản có thể ngăn trái cây này bị thâm và giữ chúng ở tình trạng có thể ăn được tới 26 ngày, báo Anh Daily Express đưa tin.

Chuối thường hỏng nhanh hơn các loại trái cây khác vì chúng thải ra một lượng lớn khí ethylene. Khi tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt, việc sản xuất loại khí này tăng lên, khiến chúng chín nhanh hơn nữa. Tương tự, nếu chuối được đặt gần các loại trái cây và rau củ khác, chúng có thể chín nhanh hơn vì những loại trái cây đó cũng thải ra khí ethylene. May mắn thay, có một mẹo hay nhà bếp có thể giải quyết vấn đề này.

Ảnh minh họa

Chia sẻ trên mạng xã hội, một chuyên gia giáo dục thực phẩm khuyên mọi người giữ nguyên vỏ chuối, cắt quả chuối thành các phần bằng nhau và đặt chúng vào một lọ thủy tinh, sau đó cho vào tủ lạnh.

Sau 26 ngày, vỏ chuối vẫn vàng tươi, không có đốm, và kết cấu bên trong thì dai và đàn hồi. Bạn có thể thắc mắc tại sao điều này lại hiệu quả. Lý do là lọ kín hạn chế lượng không khí di chuyển, giúp làm chậm quá trình mất hơi ẩm và oxy tiếp xúc với trái cây.

Ngoài ra, do vỏ chuối vẫn nguyên vẹn, nên các enzyme tiếp xúc với ít không khí hơn. Nhiệt độ lạnh từ tủ lạnh cũng làm giảm tốc độ hoạt động của enzyme. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại sẽ giúp chuối giữ được độ săn chắc và màu vàng, đồng thời hương vị vẫn ngon.

Nhiệt độ là yếu tố cực kỳ quan trọng khi bảo quản trái cây. Bạn cần tránh đặt chuối ở góc sâu nhất tủ lạnh vì nơi này thường có nhiệt độ thấp nhất. Vị trị ở giữa thường có nhiệt độ ổn định.

Nhưng điều này cũng phụ thuộc vào sở thích, vì một số người có thể thích kết cấu mềm hơn trong khi người khác lại thích “miếng chuối đặc hơn, hơi lạnh một chút”.

Loại trái cây này cũng nên được đặt xa lò sưởi và lò nướng vì bề mặt của các thiết bị này vẫn ấm dù không khí trong phòng mát. Một điều khác cần lưu ý là các tô đựng trái cây thường giữ lại ethylene, nên giá treo chuối có thể là lựa chọn tốt hơn, vì chúng tạo không gian thoáng khí.