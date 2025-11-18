Chương Dương Corp có thêm cổ đông lớn mới

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), bà Nguyễn Thị Kim Huế đã có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 12/11/2025, bà Huế đã mua vào 196.400 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 2.496.629 cổ phiếu (4,7309%) lên 2.693.029 cổ phiếu (5,1031%); qua đó trở thành cổ đông lớn của Chương Dương Corp.

Cùng chiều diễn biến, bà Phùng Khánh Ly cũng có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Chương Dương Corp.

Theo báo cáo, trong phiên giao dịch ngày 11/11/2025, bà Phùng Khánh Ly đã mua vào thành công 190.000 cổ phiếu CDC; qua đó, tăng sở hữu từ hơn 3,05 triệu cổ phiếu (5,7855%) lên hơn 3,24 triệu cổ phiếu (6,1455%).

Trước đó, cũng trong phiên giao dịch ngày 11/11/2025, bà Đậu Hoàng Linh đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu CDC. Qua đó, tăng sở hữu cổ phiếu CDC từ hơn 2,5 triệu cổ phiếu lên hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,8016% lên 5,37% và trở thành cổ đông lớn tại Chương Dương Corp.

Ở chiều ngược lại, trước đó, một cổ đông khác của Chương Dương Corp là bà Đỗ Ngọc Mai đã bán ra 100.800 cổ phiếu CDC trong phiên giao dịch ngày 5/11/2025.

Sau giao dịch, bà Ngọc Mai đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,1714% (hơn 2,7 triệu cổ phiếu) xuống còn 4,9804% (hơn 2,6 triệu cổ phiếu) và rời ghế cổ đông lớn tại Chương Dương Corp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Chương Dương Corp ghi nhận doanh thu thuần gần 289,4 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 8,2 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Chương Dương Corp, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh chủ yếu là nhờ trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty có nhiều dự án mới bước vào giai đoạn triển khai thi công như Dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân tại Đồng Nai, Công trình Cảng Quốc tế Long Sơn Giai đoạn 2,.... điều này đã thúc đẩy hoạt động xây lắp tăng trưởng. Song song với đó, khi các công trình khởi động, hoạt động cung cấp vật liệu xây dựng cũng tăng trưởng theo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chương Dương Corp mang về doanh thu thuần hơn 790,9 tỷ đồng, tăng 8,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 12,8 tỷ đồng, tăng gần 110%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Chương Dương Corp tăng 33,6% so với đầu năm, lên mức gần 2.680,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 918,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.043 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.953,9 tỷ đồng, tăng 26,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính hơn 1.376,1 tỷ đồng, chiếm 70,4% tổng nợ.