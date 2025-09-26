Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.Q. (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) sau khi nam thanh niên gây rối số đường dây nóng của Bộ Công an.

Theo đó, nam thanh niên bị xử phạt vì hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với số tiền 7,5 triệu đồng.

Hình ảnh cho thấy nam thanh niên đã chuyển tiếp tất cả cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại (SĐT) đường dây nóng Bộ Công an trái quy định, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Qua đó xác định N.A.Q. là người sở hữu SĐT 0762.749.4xx đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi về SĐT đường dây nóng của Bộ Công an trái quy định.

Theo đó, Q. là người đã dùng SĐT trên đăng ký vay nợ tài chính qua app. Khi đến hạn trả nợ, đối tượng không có tiền trả nên bị nhiều SĐT gọi đến đe dọa, gây áp lực.

Chuyển tiếp cuộc gọi đến thẳng đường dây nóng Bộ Công an vì bị đòi nợ

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20 giờ 44 phút ngày 23-8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, đối tượng đã chuyển cuộc gọi từ SĐT cá nhân trên về SĐT đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 12-9, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành mời làm việc, N.A.Q đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo việc những người bị đòi nợ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an là hành vi vi phạm thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin của SĐT này.

Theo quy định hiện hành, tổ chức nào có hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật" thì bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nếu cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì bị xử phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng theo quy định pháp luật.