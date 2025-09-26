Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng

26-09-2025 - 13:57 PM | Xã hội

Nợ ngập đầu, một thanh niên ở Đà Nẵng tìm cách đẩy gánh phiền phức sang đường dây nóng Bộ Công an nên bị xử phạt.

Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.Q. (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) sau khi nam thanh niên gây rối số đường dây nóng của Bộ Công an.

Theo đó, nam thanh niên bị xử phạt vì hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với số tiền 7,5 triệu đồng.

Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng- Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy nam thanh niên đã chuyển tiếp tất cả cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại (SĐT) đường dây nóng Bộ Công an trái quy định, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Qua đó xác định N.A.Q. là người sở hữu SĐT 0762.749.4xx đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi về SĐT đường dây nóng của Bộ Công an trái quy định.

Theo đó, Q. là người đã dùng SĐT trên đăng ký vay nợ tài chính qua app. Khi đến hạn trả nợ, đối tượng không có tiền trả nên bị nhiều SĐT gọi đến đe dọa, gây áp lực.

Chuyển tiếp cuộc gọi đến thẳng đường dây nóng Bộ Công an vì bị đòi nợ

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20 giờ 44 phút ngày 23-8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, đối tượng đã chuyển cuộc gọi từ SĐT cá nhân trên về SĐT đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 12-9, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành mời làm việc, N.A.Q đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo việc những người bị đòi nợ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an là hành vi vi phạm thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin của SĐT này.

Theo quy định hiện hành, tổ chức nào có hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật" thì bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nếu cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì bị xử phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh Nổi bật

Bộ Tài chính, Cục Thuế liên tiếp cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Bộ Tài chính, Cục Thuế liên tiếp cảnh báo khẩn tới tất cả người dân Nổi bật

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Phạm Thị Phượng

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Phạm Thị Phượng

12:41 , 26/09/2025
Tuyên án cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận và Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân

Tuyên án cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận và Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân

12:20 , 26/09/2025
Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

11:36 , 26/09/2025
Bị hệ thống camera AI ghi nhận nhiều lỗi vi phạm: Chủ phương tiện sẽ phải nộp phạt bao nhiêu tiền?

Bị hệ thống camera AI ghi nhận nhiều lỗi vi phạm: Chủ phương tiện sẽ phải nộp phạt bao nhiêu tiền?

11:09 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên