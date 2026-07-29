Chuyển danh mục sang KIS, nhận tới 1,5 triệu đồng và phí chỉ 0,1%

Tối ưu chi phí giao dịch và nhận thêm ưu đãi khi chuyển danh mục về KIS

Chương trình không chỉ mang đến mức phí giao dịch ưu đãi chỉ 0,1% trên ứng dụng iKIS mà còn trao tặng tiền mặt lên tới 1,5 triệu đồng, giúp nhà đầu tư vừa tiết kiệm chi phí vừa gia tăng giá trị khi chuyển danh mục đầu tư tới Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chi phí giao dịch là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, đặc biệt với những nhà đầu tư thường xuyên mua bán hoặc đang sở hữu danh mục có giá trị lớn.

Với chương trình lần này, Chứng khoán KIS áp dụng mức phí giao dịch chỉ 0,1% trên ứng dụng iKIS cho toàn bộ khách hàng thực hiện chuyển danh mục chứng khoán về Chứng khoán KIS trong thời gian diễn ra chương trình. Mức phí ưu đãi được áp dụng cho cả tiểu khoản giao dịch bằng tiền mặt (X1) và tiểu khoản ký quỹ (M1), giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí trong suốt quá trình giao dịch thay vì chỉ hưởng ưu đãi trong thời gian ngắn.

Không dừng lại ở đó, Chứng khoán KIS còn dành tặng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho khách hàng có giá trị danh mục chuyển về từ 1 tỷ đồng trở lên. Giá trị tiền thưởng được xác định dựa trên tổng tài sản (NAV) của danh mục tại thời điểm chứng khoán được ghi nhận thành công vào tài khoản tại Chứng khoán KIS. Cụ thể, khách hàng sở hữu danh mục dưới 1 tỷ đồng sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi 0,1%; danh mục từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng nhận thêm 500.000 đồng; từ 10 tỷ đến dưới 70 tỷ đồng nhận 1 triệu đồng; và với danh mục từ 70 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận khoản tiền thưởng cao nhất là 1,5 triệu đồng. Toàn bộ khoản tiền thưởng sẽ được Chứng khoán KIS tự động chuyển vào tài khoản chứng khoán trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc chuyển danh mục.

Nhận thưởng tiền mặt lên tới 1,5 triệu đồng khi chuyển danh mục về KIS.

Bên cạnh các ưu đãi tài chính, chương trình còn tạo điều kiện để cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái giao dịch của Chứng khoán KIS. Đặc biệt, khách hàng mở tài khoản mới vẫn có thể đồng thời tham gia các chương trình khuyến mại khác do KIS triển khai, qua đó gia tăng thêm nhiều quyền lợi khi đầu tư trên ứng dụng giao dịch iKIS.

iKIS – Nền tảng giao dịch giúp nhà đầu tư tối ưu trải nghiệm đầu tư

Không chỉ mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn, Chứng khoán KIS còn phát triển ứng dụng giao dịch iKIS với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng. Ứng dụng được thiết kế theo hướng trực quan, dễ sử dụng, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi biến động thị trường, quản lý danh mục và thực hiện giao dịch nhanh chóng ngay trên thiết bị di động. Mức phí giao dịch ưu đãi 0,1% trong chương trình cũng được áp dụng cho các giao dịch phát sinh trên iKIS đối với cả tiểu khoản thường (X1) và tiểu khoản ký quỹ (M1), mang lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch.

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần mở tài khoản tại Chứng khoán KIS thông qua eKYC trên ứng dụng iKIS nếu chưa có tài khoản, sau đó thực hiện thủ tục chuyển khoản danh mục cổ phiếu đang nắm giữ về Chứng khoán KIS. Khi danh mục được ghi nhận thành công và đáp ứng các điều kiện của chương trình, hệ thống sẽ tự động kích hoạt mức phí ưu đãi cũng như chi trả tiền thưởng tương ứng trong vòng 7 ngày làm việc. Chương trình áp dụng đối với các chứng khoán ở trạng thái khả dụng và mỗi khách hàng được nhận thưởng tiền mặt một lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Với xu hướng ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm giao dịch, việc kết hợp nền tảng đầu tư hiện đại cùng các chính sách ưu đãi là một trong những lợi thế giúp Chứng khoán KIS thu hút đông đảo nhà đầu tư trên thị trường. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30/9/2026, mở ra cơ hội để nhà đầu tư vừa tiết kiệm chi phí giao dịch, vừa trải nghiệm hệ sinh thái đầu tư số trên ứng dụng iKIS.

Thông tin thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải tại đây.