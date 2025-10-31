Chuyển đổi Core banking trong 5 tháng – minh chứng cho quyết tâm và tầm nhìn

Khi chia sẻ về hành trình hoàn thành một trong những dự án công nghệ quy mô lớn nhất trong ngành ngân hàng với tốc độ nhanh nhất khu vực – thay thế toàn bộ hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) chỉ trong vòng 5 tháng – đại diện PGBank chia sẻ:

"Sau nhiều năm vận hành, hệ thống lõi của ngân hàng đã không còn đáp ứng được yêu cầu đổi mới và kỳ vọng trải nghiệm ngày càng cao của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm cần phải thay đổi để bắt kịp nhịp phát triển của thị trường và mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, linh hoạt hơn trong giao dịch."

Chuẩn bị và phương pháp triển khai

Thay mới hệ thống Core banking luôn là một trong những dự án công nghệ phức tạp và tốn thời gian nhất trong ngành ngân hàng, thông thường kéo dài 18–24 tháng. Tuy nhiên PGBank đã rút ngắn tiến độ chỉ còn 5 tháng bằng việc áp dụng phương pháp điều chỉnh linh hoạt (Agile) kết hợp triển khai tổng thể đồng loạt (Big Bang go-live). Các công việc được chia thành các chu kỳ (sprint) ngắn, xử lý song song nhiều hạng mục: từ chuyển dữ liệu, cấu hình sản phẩm, đến kiểm thử tích hợp.

"Chúng tôi coi dữ liệu là yếu tố sống còn. Gần 40% thời gian dự án dành cho việc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Đó là bước chuẩn bị tốn công, nhưng giúp quá trình go-live diễn ra an toàn và ổn định." – đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Yếu tố thành công

Có ba yếu tố được coi là quyết định giúp PGBank hoàn thành dự án trong thời gian kỷ lục gồm: Cam kết từ lãnh đạo cao nhất – dự án được ưu tiên tuyệt đối về nguồn lực; Đội ngũ chuyên trách tinh nhuệ – những nhân sự giỏi nhất được tập hợp từ nhiều phòng ban; Đối tác công nghệ đồng hành – nhà cung cấp giải pháp có kinh nghiệm triển khai quốc tế, đồng thời hiểu rõ thị trường Việt Nam.

Thách thức và bài học

Tuy nhiên quá trình triển khai không phải tất cả đều suôn sẻ. Thách thức lớn nhất với PGBank chính là sự phức tạp của dữ liệu. Hệ thống cũ để lại nhiều lớp thông tin không đồng nhất, nếu không xử lý kỹ sẽ gây rủi ro lớn.

"Bài học rút ra là bắt đầu xử lý dữ liệu từ ngày đầu tiên. Đừng đợi đến giữa hoặc cuối dự án mới dọn dẹp – khi đó đã quá muộn." – đại diện PGBank chia sẻ.

Đại diện PG Bank chia sẻ tại sự kiện

Kết quả rõ rệt

Ngay sau khi hệ thống mới chính thức vận hành, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận: Thời gian xử lý giao dịch giảm 40%; Thời gian ra mắt sản phẩm số mới rút ngắn từ vài tháng xuống vài tuần; Hệ thống hoạt động ổn định, downtime gần như bằng 0.

Hệ thống mới giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tốt hơn và chính các nhân viên của PGBank cũng nhận thấy rõ sự thay đổi: "Trước đây hệ thống cũ khiến công việc bị chậm, thao tác phức tạp nhưng giờ đây mọi thứ trở nên nhanh chóng và mượt mà hơn rất nhiều."

Bà Đào Lưu Xuân - Giám đốc Điều hành tại Việt Nam của Temenos chia sẻ:

"Dự án triển khai Core banking chỉ trong 5 tháng của PGBank không chỉ chứng minh sức mạnh của công nghệ, mà còn khẳng định tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động nhanh. Thành công này cho thấy rằng, khi có sự kết hợp giữa tầm nhìn lãnh đạo, sự cam kết của đội ngũ ngân hàng, và kinh nghiệm toàn cầu từ đối tác công nghệ, những thay đổi tưởng chừng bất khả thi hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Chúng tôi tin rằng Core banking thế hệ mới không đơn thuần là hệ thống giao dịch, mà chính là nền tảng đổi mới liên tục, giúp ngân hàng rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, khai thác dữ liệu thông minh hơn, và đặc biệt là mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội. Đây chính là yếu tố then chốt để các ngân hàng Việt Nam không chỉ bắt kịp, mà còn có thể dẫn dắt xu hướng ngân hàng số trong khu vực."

PGBank đang trong giai đoạn tăng tốc để bắt nhịp với các tiêu chuẩn mới của ngành. Việc hiện đại hóa Core banking không phải là cuộc đua về công nghệ, mà là hành trình tái định hình cách ngân hàng vận hành và phục vụ khách hàng. Với PGBank, dự án này là bước khởi đầu để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại những trải nghiệm nhanh hơn, thông minh hơn và gần gũi hơn với khách hàng.