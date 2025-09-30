Chuyển đổi hơn 94ha đất lúa 2 vụ làm KCN hơn 111,3 ha tại Phú Thọ

Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án

Khu công nghiệp Phúc Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Văn bản số 1581/TTg-KTN ngày 03/9/2009.

Sau đó Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích từ 150 ha xuống 135 ha tại Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phúc Yên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2) tại Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 28/11/2016.

UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phúc Yên (lần 3) tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 23/9/2025.

Dự án được Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 01/3/2024, mã số dự án 6820158686 với diện tích 111,3376 ha, chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, triển khai thực hiện đầu tư với quy mô khoảng 55,67 ha – thực hiện từ quý 1/2024 đến quý 1/2026; Giai đoạn 2, triển khai thực hiện đầu tư với quy mô khoảng 55,67 ha còn lại – thực hiện từ quý 2/2025 đến quý 2/2027.

Về các yếu tố nhạy cảm về môi trường , dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 94,015 ha đất chuyên trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Về hiện trạng sử dụng đất của dự án, theo báo cáo ĐTM, đất sản xuất nông nghiệp có diện tích khoảng 94,015 ha (chiếm 73,6%) chủ yếu là đất trồng lúa nước. Đất nuôi trồng thuỷ sản có diện tích khoảng 3,577 ha (chiếm 2,8%) chủ yếu là các ao nuôi trồng thuỷ sản của người dân địa phương.

Đất phi nông nghiệp (gồm đất giao thông, thủy lợi, nghĩa trang). Đất giao thông có diện tích khoảng 7,626 ha (chiếm 5,97%), bao gồm: đường liên xã có cấu tạo bê tông xi măng, mặt đường rộng 2m-5m; đường nội đồng chủ yếu là đường đất, mặt đường rộng 2 m.

Đất nghĩa trang có diện tích khoảng 1,89 ha (chiếm 1,48%), gồm 4 nghĩa trang tập trung với khoảng 1450 ngôi mộ, các ngôi mộ này chủ yếu là mộ xây và không có các ngôi mộ mới chôn cất. Hiện nay tại khu vực thực hiện dự án không còn hoạt động an táng, chôn cất mới. Đất thủy lợi có diện tích khoảng 2,763 ha (chiếm 2,16%), gồm các kênh mương thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu trong khu vực dự án.

Đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích khoảng 0,409 ha (chiếm 0,32%), gồm 3 giếng bơm thô cấp nước cho nhà máy nước Phúc Yên và 01 trạm bơm thuỷ lợi. Đất chưa sử dụng có diện tích khoảng 1,058 ha (chiếm 0,83%).

Về chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc & Công ty Cổ phần Shinec, pháp nhân có địa chỉ tại nhà điều hành sân gôn Đại Lải, Phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ (trước là Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc), người đại diện là ông Nguyễn Hải Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc.

Công ty Cổ phần Shinec có địa chỉ tại KCN Nam Cầu Kiền, TP Hải Phòng do ông Phạm Hồng Điệp làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Tổng vốn đầu tư của dự án theo công bố là hơn 1.988,3 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của Chủ đầu tư là 300 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hợp pháp khác là hơn 1.688,3 tỷ đồng.

Về năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án KCN Phúc Yên , theo dữ liệu, trước khi hoàn thành lấy ý kiến báo cáo ĐTM, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc đã thế chấp Quyền tài sản của doanh nghiệp với tư cách là chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác dự án cho BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.