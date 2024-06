Chuyển động mới nhất tại siêu dự án nghỉ dưỡng kết hợp casino hơn 80.000 tỷ đồng tại Hội An

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tại Công văn số 245 ngày 7/6/2024 về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện Thăng Bình và Duy Xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, thẩm định, trình phê duyệt giá đất bồi thường, giá đất tái định cư; lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục xác định nguồn gốc đất, thu hồi đất… Đồng thời, đẩy nhanh công tác đầu tư các khu tái định cư để đảm bảo nhu cầu quỹ đất tái định cư bố trí cho các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa…, theo Báo Quảng Nam thông tin.



UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phối hợp các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Trường hợp phát sinh các vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời có văn bản báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì hướng dẫn giải quyết.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND các địa phương, các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Được biết, Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574, chứng nhận lần đầu ngày 10/12/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Hiện, dự án có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân gôn, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood. Nhiều cơ sở khác đang được xây dựng để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 81.204 tỷ đồng, tương đương khoảng 4 tỷ USD (theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/9/2020). Chủ đầu tư - Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết dự án được chia thành 7 giai đoạn.

Trong một báo cáo mới đây về Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, chủ đầu tư cho biết, giai đoạn 1 + 2 của dự án Nam Hội An có tổng diện tích 336 ha, thuộc địa phận hành chính 3 xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Giai đoạn 1 của dự án hiện đã thi công xây dựng và đang hoạt động vận hành, bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp với các tiện ích bán lẻ và vui chơi; 140 bàn chơi bài có người phục vụ và 1.000 máy trò chơi có thưởng; sân golf 18 lỗ và các công trình lưu trú, thương mại dịch vụ...

Giai đoạn 2 Nam Hội An được chia thành 3 khu vực. Khu vực 1 xây dựng các căn biệt thự thấp tầng, sân golf có tổng diện tích là 16,9 ha đã giải phóng mặt bằng, san nền cơ bản, hiện tại đang là khu đất trống.

Khu vực 2 là khu vực thi công các biệt thự giáp biển có tổng diện tích sử dụng đất là 36 ha, đã được GPMB và san nền cơ bản, hiện trạng đang là đất trống. Khu vực còn lại là diện tích các khu đất chưa thực hiện đền bù và thu hồi đất bao gồm đất ở hiện trạng, đất nông nghiệp, đất trống, đất nghĩa địa, đất giao thông...

Trong thời gian tới, Nam Hội An sẽ chuẩn bị thi công giai đoạn 2 trên diện tích 209 ha. Trong đó, sẽ xây dựng 89 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và 17 lô đất thương mại cao 2 tầng. Ngoài ra khu vực phía ven biển sẽ xây dựng 198 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và các công trình thương mại dịch vụ.

Dự kiến đến hết quý I/2024, giai đoạn 2 dự án Nam Hội An sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng, đến quý IV/2025 sẽ hoàn tất thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 và đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 theo giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 là 1,04 tỷ USD.