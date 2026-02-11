Chuyển động mới tại hai dự án cao tầng của Sunshine Group tại TP.HCM sau khi được tháo gỡ pháp lý

Với quyết tâm tháo “điểm nghẽn” dự án, khơi thông nguồn lực, đến đầu 2026, TP.HCM đã tháo gỡ hoặc có kết luận, định hướng xử lý 712/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, đạt tỷ lệ 85%. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ trên 131.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 22.044ha, qua đó giải phóng nguồn lực rất lớn đang bị “kẹt” nhiều năm, tạo dư địa quan trọng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Nổi bật trong số này có hai dự án tổ hợp cao tầng của Sunshine Group là Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside với tổng quy mô lên đến 21 tòa tháp, cùng hơn 6.500 sản phẩm cao cấp trên địa bàn Quận 7 (cũ).

Bản tin VTV9 về việc TP.HCM khơi thông điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng. Trong số 712 dự án được tháo gỡ về pháp lý, Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, bổ sung hàng nghìn sản phẩm cao cấp cho thị trường.

Nhiều “điểm nghẽn” quan trọng đã được tháo gỡ

Được biết, cả hai dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside của Sunshine Group đều từng là những điểm sáng về tiến độ thi công tại các hạng mục đủ điều kiện pháp lý. Ngoài tòa S1 đã đi vào vận hành, các tòa S2,3,4 của Sunshine Sky City đều đã cất nóc. Còn Noble Crystal Riverside đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 toà hợp phần từ cuối năm 2023.

Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên các toà còn lại chưa thể triển khai dù đã sẵn sàng nguồn lực cùng hạ tầng đồng bộ, gây lãng phí quỹ đất và làm chậm quá trình bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP.HCM.

Đến nay, sau nhiều nỗ lực phối hợp giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp, hàng loạt nút thắt mang tính hệ thống liên quan đến đất đai, trình tự thủ tục và nghĩa vụ tài chính của Sunshine Group từng bước được xử lý, bảo đảm cho các dự án được triển khai theo đúng trình tự pháp luật quy định. Tiêu biểu là việc phê duyệt giá đất tại dự án Noble Crystal Riverside vào ngày 30/6, qua đó tạo nền tảng pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và tiến tới cấp sổ đỏ cho cư dân.

Sunshine Sky City tọa lạc trên mặt đường Phú Thuận (phường Tân Mỹ, TP.HCM), kế cận sông Cả Cấm, quy mô 9 tòa tháp cao 26-38 tầng với gần 3.500 căn hộ cao cấp, được định vị là Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 đầu tiên ven sông tại khu vực quận 7 cũ.

Tọa lạc trên cung đường Đào Trí, dự án Noble Crystal Riverside là quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 ven sông Sài Gòn có quy mô 12 toà tháp cao trung bình lên đến 37 tầng và hơn 3.100 sản phẩm đa dạng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành

Đại diện Sunshine Group cho biết, ngay sau khi các vướng mắc được tháo gỡ, Sunshine Sky City đã nhanh chóng khởi công thêm 5 tòa tháp phân khu Thịnh Vượng vào cuối tháng 11/2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tại 3 toà tháp đang thi công, hướng đến mục tiêu bàn giao vào quý 2/2026; Noble Crystal Riverside nhanh chóng được phê duyệt thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công đồng loạt.

Sunshine Sky City sở hữu hơn 12.000m² không gian mặt nước và hệ thống cảnh quan xanh rộng lớn. Với loạt tiện ích 5 sao cùng công nghệ Smart Living hiện đại, Sunshine Sky City kiến tạo không gian sống sinh thái, năng động, tiện nghi bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn.

Ghi nhận tại công trường đầu tháng 2/2026, phân khu Thịnh Vượng đang dồn lực triển khai phần hầm tại 5 toà tháp, nhằm sớm bổ sung cho thị trường hơn 1.200 căn hộ cao cấp view sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Tại Noble Crystal Riverside, 8 tòa tháp tiếp theo giữ nhịp thi công ổn định, dự kiến bàn giao vào quý 1/2028.

Hình ảnh thực tế công trường Sunshine Sky City vào đầu tháng 2/2026.

Có thể thấy, sự trở lại đồng loạt của các dự án quy mô lớn, chất lượng cao từ những chủ đầu tư giàu kinh nghiệm và năng lực triển khai thực tế như Sunshine Group đang tạo ra những tác động rõ nét lên thị trường bất động sản TP.HCM. Không chỉ góp phần cải thiện nguồn cung trong bối cảnh thị trường thiếu hụt các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, diễn biến này còn củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi gắn với các dự án có tiến độ thực và năng lực triển khai đã được kiểm chứng.

Trong bức tranh đó, Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside đang trở thành những dự án được giới đầu tư đặc biệt lưu ý khi hội tụ đồng thời quy mô lớn, nền tảng pháp lý từng bước được hoàn thiện và chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung. Cùng với đà tăng tốc của hạ tầng khu vực Quận 7 (cũ), đặc biệt là việc khởi công cầu Phú Mỹ 2, các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại mặt bằng phát triển của bất động sản khu Nam trong giai đoạn phục hồi sắp tới.



