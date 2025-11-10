Chuyển động ở Vinmetal: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa lãnh đạo cấp cao của Thép Pomina và Thế Giới Di Động về ngồi ghế nóng

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal, thành viên của Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay cho ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Vingroup, người trước đó kiêm nhiệm vị trí này. Ông Quang hiện tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Vinmetal.

Lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành thép và bán lẻ

Ông Đỗ Tiến Sĩ, sinh năm 1967, là gương mặt quen thuộc trong giới doanh nhân Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, quản trị doanh nghiệp và đầu tư.

Ông hiện là Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Pomina (HOSE: POM), thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) và thành viên Ủy ban Kiểm toán của doanh nghiệp này từ tháng 5/2025.

Ông Sĩ tốt nghiệp Cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash (Australia), sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học INSEAD (Pháp) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Trước đó, ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Đô (1995–2000), sau đó gia nhập Pomina và nhanh chóng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc (2000–2008), góp phần đưa Pomina trở thành một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam. Ông cũng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Pomina (2022–2023) và hiện nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu POM, tương đương 3,08% vốn điều lệ.

Ông Đỗ Tiến Sĩ

Vinmetal – mảnh ghép mới trong hệ sinh thái Vingroup

Vinmetal được Vingroup thành lập ngày 6/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu gồm Vingroup nắm 98% cổ phần, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng – Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng – mỗi người góp 1% vốn.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao. Các sản phẩm chủ lực gồm: thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao; thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.



