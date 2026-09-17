Chuyện gì đang xảy ra với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai?

Tranh luận tiếp tục lan rộng khi nhiều bài viết trên mạng xã hội kêu gọi các dancer được cho là liên quan lên tiếng xin lỗi Đông Hùng. Trước những phản ứng ngày càng gay gắt, nam ca sĩ đã có bài đăng tiếp theo, trực tiếp làm rõ thông điệp phía sau lời cảm ơn dành cho ê-kíp.

Đông Hùng cho biết anh nhận được phản hồi rằng bài đăng của mình "shout out thiếu các thành viên tại phim trường", đồng thời cho rằng sự việc xuất phát từ "một chút hiểu lầm". Nam ca sĩ nhấn mạnh mong muốn xuyên suốt chương trình là được nhắc đến công sức của mọi người và để những nhân sự đứng sau sân khấu cũng có cơ hội được ghi nhận. Theo chia sẻ của Đông Hùng, nếu có dịp tạo ra sự chú ý, anh muốn dành điều đó cho những người ở "góc khuất nhất", những người ít xuất hiện trên sân khấu, credit hay truyền thông nhưng vẫn âm thầm đồng hành cùng nghệ sĩ.

Đông Hùng cũng lên tiếng giải thích rằng những người đứng sau sân khấu không nhất thiết phải tìm kiếm sự ghi nhận trong các bài viết về nghệ sĩ, bởi ê-kíp vẫn nêu tên và cảm ơn họ sau mỗi tiết mục. Nam ca sĩ nhấn mạnh công sức của những nhân sự này đã được thể hiện ngay trên sân khấu, đồng thời cho biết bài đăng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhằm "dành ánh sáng" cho những tập thể thường đứng trong bóng tối, để họ cùng các cộng sự có cơ hội được tỏa sáng.

Tuy nhiên, sau bài đăng đính chính của Đông Hùng, tranh luận tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội khi nhiều bài đăng bày tỏ sự không hài lòng trước thái độ của dancer

Tuy nhiên, sau bài đăng đính chính của Đông Hùng, tranh luận tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội khi nhiều bài đăng bày tỏ sự không hài lòng trước thái độ được cho là chưa phù hợp của một số dancer trong chương trình. Không chỉ đặt câu hỏi về cách ứng xử với Đông Hùng, một bộ phận khán giả còn kêu gọi những người liên quan lên tiếng xin lỗi nam ca sĩ, đồng thời làm rõ những khúc mắc xoay quanh câu chuyện ghi nhận công sức của ê-kíp hậu trường.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng chương trình cần xem xét lại cách làm việc của một số dancer, thậm chí đề nghị thay đổi nhân sự trong những phần biểu diễn tiếp theo. Những phản ứng này khiến cuộc tranh luận không còn dừng ở bài đăng cảm ơn của Đông Hùng, mà mở rộng sang vấn đề phối hợp giữa nghệ sĩ và ê-kíp phía sau sân khấu.

Fashion Director của chương trình lên tiếng xin lỗi Anh Tài Đông Hùng

OH Dance Team, đội ngũ dancer của chương trình, cũng đăng bài xin lỗi và đính chính những thông tin liên quan đến sự việc

Một diễn biến khác tiếp tục thu hút sự chú ý là việc Fashion Director của chương trình lên tiếng xin lỗi Anh Tài Đông Hùng. Động thái này diễn ra giữa lúc tranh luận về việc ghi nhận đóng góp của ê-kíp hậu trường vẫn chưa lắng xuống, khiến câu chuyện tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Bên cạnh đó, OH Dance Team, đội ngũ dancer của chương trình, cũng đăng bài xin lỗi và đính chính những thông tin liên quan đến sự việc. Đội ngũ này cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn diện nhân sự crew và dancer cộng tác với chương trình, đồng thời phối hợp xử lý phù hợp. OH Dance Team cũng mong khán giả bình tĩnh, không lan truyền thông tin tiêu cực khi chưa được xác minh.

ũng trong ngày, Anh Tài Will cũng đăng tải bài viết trên Threads, gửi lời cảm ơn đến tổ phục trang, dancer và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành trong quá trình ghi hình. Bài đăng xuất hiện giữa lúc một số khán giả đặt câu hỏi về thông tin cho rằng dancer bị tố nhận phần nước do người hâm mộ chuẩn bị, trong khi ê-kíp nghệ sĩ lại không được ghi nhận đầy đủ.

Bài đăng của Will giữa "khói lửa"

Cùng với đó, trong các bài viết bày tỏ sự không hài lòng với dancer và ê-kíp, nhiều khán giả còn cho biết tại buổi ghi hình, staff và dancer đã nhận phần nước được cho là dành cho mình, trong khi thông tin ban đầu cho biết Anh Tài Trịnh Thăng Bình chuẩn bị nước để gửi tặng khán giả.

Đến chiều cùng ngày, ê-kíp Trịnh Thăng Bình lên tiếng làm rõ hoạt động “tiếp sức ghi hình” tại Công diễn Chung kết. Theo đó, kế hoạch ban đầu là chuẩn bị 600 phần nước cho khán giả và ê-kíp, nhưng sau khi trao đổi với ban tổ chức, phương án được đổi thành 300 phần bánh Dorayaki cho khán giả và 300 phần nước cho toàn bộ ê-kíp. Ê-kíp gửi lời xin lỗi vì truyền đạt thông tin thiếu sót, dẫn đến hiểu lầm. Đồng thời cảm ơn các bên đã hỗ trợ phân phát bánh và nước, khẳng định sự trân trọng đối với những người đồng hành cùng chương trình trong hơn 4 tháng ghi hình.

Ekip Trịnh Thăng Bình làm rõ những tranh cãi liên quan

Từ bài đăng của Anh Tài Đông Hùng trên fanpage, hàng loạt tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều bài viết yêu cầu các dancer liên quan lên tiếng xin lỗi chính thức, đồng thời đề nghị chương trình xem xét lại đội ngũ dancer. Đến hiện tại, các bài đăng liên quan vẫn tiếp tục được chia sẻ trên Threads, khiến tranh luận ngày càng lan rộng và trở thành tâm điểm chú ý xoay quanh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, ngay trước chặng cuối của chương trình.