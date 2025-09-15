Chuyện gì đây: Hàng loạt chủ shop phản ánh bị tính phí gấp đôi, Shopee nói gì?

Sáng 15/9, nhiều chủ shop kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee chia sẻ rằng khi kiểm tra đơn hàng, họ nhận thấy phí Voucher Xtra được hệ thống tính toán cao hơn bình thường. Chia sẻ trong một hội nhóm về nhà bán hàng, một số ý kiến cho biết đơn hàng bị hiển thị mức phí gấp đôi, dẫn đến số tiền thực nhận thấp hơn dự kiến.

Cụ thể, một nhà bán cho biết: "Từ nửa đêm đến giờ, tất cả đơn của shop đều bị trừ phí Xtra hai lần, tiền về ví giảm rõ rệt".

Một người khác cũng chia sẻ: "Đơn hàng hiển thị phí cao bất thường, so sánh với bảng tính trước đó thì chênh lệch khá nhiều".

Trong khi đó, có chủ shop bình luận: "Tôi phải liên tục kiểm tra để chắc chắn không phải lỗi từ phía mình, nhưng nhiều shop đều gặp nên khả năng là do hệ thống".

Sau khi nhận phản ánh từ nhà bán, bộ phận chăm sóc khách hàng của Shopee đã xác nhận đây là lỗi hệ thống dẫn đến việc khấu trừ phí Voucher Xtra chưa chính xác. Shopee cho biết đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành rà soát và sẽ sớm có thông báo cụ thể tới các tài khoản bị ảnh hưởng. Đồng thời, nền tảng cũng mong các chủ shop thông cảm và chờ thêm thời gian để khắc phục hoàn toàn sự cố.

Thông báo từ Shopee nêu: "Shopee ghi nhận sự cố khiến Phí Dịch vụ Voucher Xtra ngày 15/9 được tính chưa chính xác. Shopee đang khắc phục và sẽ hoàn phí chênh lệch (nếu có) cho Shop trong vòng chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ khi đơn hoàn thành."

Theo chính sách hiện hành, ngoài phí tham gia các chương trình như Voucher Xtra, nhà bán trên Shopee còn phải chi trả các khoản phí khác như phí cố định theo ngành hàng, phí giao dịch, cùng chi phí cho các gói quảng cáo nếu có đăng ký. Các mức phí này được công khai trên hệ thống và có thể điều chỉnh tùy từng giai đoạn.

Theo số liệu của Công ty tư vấn tăng trưởng Thương mại Điện tử YouNet ECI, Shopee vẫn dẫn đầu thị trường Việt Nam với 55% thị phần. Trong khi đó, TikTok Shop tăng mạnh, từ 32,5% lên 42% thị phần, rút ngắn đáng kể khoảng cách với Shopee. Hai sàn dẫn đầu này hiện chiếm tới 97% thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Xếp sau là Lazada và Tiki.



