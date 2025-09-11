Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán “dựng cây thông”, thị giá bay hơn 40% chỉ sau 2 tuần

Thị trường chứng khoán đang ghi nhận những nhịp rung lắc tại vùng đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh đó nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh đặc biệt là những mã có đà tăng nóng trước đó. Theo ghi nhận, cổ phiếu AAS của CTCP Chứng khoán SmartInvest tiếp tục giảm mạnh trên 10% ngay từ đầu phiên sáng 11/9, thị giá rơi về mức 13.100 đồng/cp. Đây cũng là mã ghi nhận biên độ giảm mạnh nhất trong nhóm các công ty chứng khoán phiên hôm nay.

Trước đó, AAS đã có quãng bứt tốc mạnh, thị giá từ vùng 7.000 đồng/cp hồi tháng 4/2025 leo lên mức đỉnh lịch sử 23.000 đồng/cp (phiên 28/8), tương ứng mức tăng gần 230% sau khoảng 4 tháng. Tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần trở lại đây, mã chứng khoán này đã “bay” hơn 40% giá trị. Thanh khoản nhiều phiên cũng được đẩy lên trên 3 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Chứng khoán SmartInvest tiền thân là CTCP Chứng khoán Gia Anh được thành lập ngày 26/12/2006 với vốn điều lệ 22 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư, môi giới chứng khoán. Năm 2020, cổ phiếu AAS được HNX chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM. Hiện vốn điều lệ của CTCK này đạt 2.300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán SmartInvest ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 238 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 15% còn 48 tỷ, giảm 14%.

Năm 2025, Chứng khoán SmartInvest đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đạt 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, tăng 13% và 11% so với năm trước. Như vậy, công ty đã hoàn thành 59% mục tiêu lãi cả năm.