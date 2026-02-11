Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán vừa bị "xả" hơn 600 tỷ trong phiên tăng trần

11-02-2026 - 08:51 AM | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán vừa bị "xả" hơn 600 tỷ trong phiên tăng trần

Tự doanh CTCK bán ròng 226 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường phục hồi khá tốt đầu phiên 10/2, dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiene thanh khoản thấp trong bối cảnh áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 0,79 điểm (-0,05%) về mức 1.754,03 điểm. Điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua ròng tích cực 959 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó.

Tự doanh CTCK bán ròng 226 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPX với giá trị -627 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-200 tỷ), MBB (-51 tỷ), STB (-50 tỷ) và VIC (-43 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DCM (-29 tỷ), VGC (-26 tỷ), DPM (-19 tỷ), FUEMAVND (-16 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu KDH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 95 tỷ đồng. Theo sau là DGC (82 tỷ), HPG (31 tỷ), CTG (18 tỷ), VNM (18 tỷ), PVT (12 tỷ), HPA (11 tỷ), CTR (11 tỷ), GAS (10 tỷ) và BID (8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/2/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/2/2026

08:47 , 11/02/2026
SGI Capital: 2026 rủi ro nhưng nhiều cơ hội lớn, nhà đầu tư nên tách khỏi đám đông, sẵn sàng về thanh khoản và tâm lý

SGI Capital: 2026 rủi ro nhưng nhiều cơ hội lớn, nhà đầu tư nên tách khỏi đám đông, sẵn sàng về thanh khoản và tâm lý

08:10 , 11/02/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

16:56 , 10/02/2026
Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng

Phiên 10/2: Khối ngoại "tung" gần 1.000 tỷ đồng mua ròng, đột biến tại một mã ngân hàng

16:10 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên