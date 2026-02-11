Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán vừa bị "xả" hơn 600 tỷ trong phiên tăng trần

Thị trường phục hồi khá tốt đầu phiên 10/2, dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiene thanh khoản thấp trong bối cảnh áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 0,79 điểm (-0,05%) về mức 1.754,03 điểm. Điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua ròng tích cực 959 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó.

Tự doanh CTCK bán ròng 226 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPX với giá trị -627 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-200 tỷ), MBB (-51 tỷ), STB (-50 tỷ) và VIC (-43 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DCM (-29 tỷ), VGC (-26 tỷ), DPM (-19 tỷ), FUEMAVND (-16 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu KDH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 95 tỷ đồng. Theo sau là DGC (82 tỷ), HPG (31 tỷ), CTG (18 tỷ), VNM (18 tỷ), PVT (12 tỷ), HPA (11 tỷ), CTR (11 tỷ), GAS (10 tỷ) và BID (8 tỷ đồng).