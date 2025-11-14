Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện gì đây: Nhiều lãnh đạo cấp cao đồng loạt xin từ chức, công ty chứng khoán triệu tập họp bất thường

14-11-2025 - 17:31 PM | Thị trường chứng khoán

Đơn từ nhiệm của loạt lãnh đạo cấp cao được viết trong ngày 10/11/2025, ngay sau đó tới ngày 14/11 công ty đã thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh vừa công bố thông tin về nhân sự thượng tầng.

Theo đó, ngày 13/11/2025, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được các đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Hạ - Thành viên HĐQT Độc lập; bà Mộc Thị Lan Uyên - Thành viên BKS và bà Trương Thị Bích Ngân - Thành viên BKS.

Cả ba lãnh đạo trên đều xin từ nhiệm vì lý do công tác.

Ngay trong ngày 14/11, HĐQT Chứng khoán Bảo Minh đã ra Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/12/2025, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Công ty cho biết nội dung họp bao gồm miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS theo đơn từ nhiệm; đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2025 đạt 137 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 87 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

