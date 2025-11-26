Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đây: Tổng giám đốc và dàn lãnh đạo một công ty đồng loạt bán sạch cổ phiếu

26-11-2025 - 00:04 AM | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đây: Tổng giám đốc và dàn lãnh đạo một công ty đồng loạt bán sạch cổ phiếu

Các giao dịch đều được thực hiện với mục đích cân đối tài chính cá nhân, thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Bà Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt (mã UNI) đăng ký bán toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu UNI đang nắm giữ (tương đương 8,09% vốn) nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 - 12/12.

Chuyện gì đây: Tổng giám đốc và dàn lãnh đạo một công ty đồng loạt bán sạch cổ phiếu- Ảnh 1.

Trước đó 1 ngày, loạt lãnh đạo doanh nghiệp và người thân cũng ồ ạt thoái vốn.

Cụ thể, bà Vũ Thị Kim Liên - chị ruột bà Mai cũng đăng ký thoái tất cả vốn tại UNI (hơn 1,08 triệu cp, tương đương tỷ lệ 2,54%) với lý do cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch từ ngày 18/11-12/12.

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Uỷ viên HĐQT cũng đăng ký bán toàn bộ 605 nghìn cổ phiếu UNI, giảm tỷ lệ từ 1,42% xuống còn 0%. Đồng thời, chồng và con gái bà là ông Vũ Duy Bé và Vũ Thanh Thảo cũng cũng muốn thoái toàn bộ vốn, lần lượt hơn 1,5 triệu cổ phiếu và gần 1,38 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, bà Vũ Thanh Thuỷ - thành viên BKS cũng đăng ký bán sạch 1,4 triệu cổ phiếu nằm giữ.

Các giao dịch đều được thực hiện với mục đích cân đối tài chính cá nhân, thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, thành lập năm 1993 tại TP.HCM, khởi đầu từ lĩnh vực bưu chính viễn thông và phân phối máy fax. Trải qua nhiều giai đoạn tăng vốn và mở rộng, công ty hiện hoạt động đa ngành, bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông, bảo trì thiết bị và bất động sản. Ngày 3/7/2006, Sao Mai Việt chính thức niêm yết trên sàn TP.HCM với mã chứng khoán UNI.

Động thái thoái vốn ồ ạt diễn ra trong bối cảnh công ty không có thông tin đột biến. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của UNI đã ảm đạm trong suốt 10 năm qua. Trước 2015, kết quả kinh doanh khá tích cực với lợi nhuận hàng chục tỷ mỗi năm. Tuy nhiên từ đó đến nay, doanh thu thu hẹp đáng kể dưới 1 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ vỏn vẹn triệu đến chục triệu đồng. Năm 2023, công ty thậm chí không ghi nhận doanh thu và báo lỗ 11 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, UNI đạt doanh thu 2,45 tỷ đồng, tăng mạnh so với các quý trước và gấp hơn 12 lần cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 22 triệu đồng, giảm 24%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3,3 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 99 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 314 triệu đồng.

Trên thị trường, sau giai đoạn giao dịch sôi động hồi tháng 8, cổ phiếu UNI gần như đi ngang và thường xuyên xuất hiện các phiên trắng thanh khoản. So với mức giá hồi đầu năm, cổ phiếu này vẫn tăng xấp xỉ 30% giá trị.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tổng giám đốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo? Nổi bật

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ "gom" thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ "gom" thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

00:02 , 26/11/2025
Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh"

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh"

00:01 , 26/11/2025
Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc VinMetal

Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc VinMetal

22:00 , 25/11/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam trong "ngày đỏ lửa"

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam trong "ngày đỏ lửa"

21:57 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên