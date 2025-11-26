Chuyện gì đây: Tổng giám đốc và dàn lãnh đạo một công ty đồng loạt bán sạch cổ phiếu

Bà Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt (mã UNI) đăng ký bán toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu UNI đang nắm giữ (tương đương 8,09% vốn) nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 - 12/12.

Trước đó 1 ngày, loạt lãnh đạo doanh nghiệp và người thân cũng ồ ạt thoái vốn.

Cụ thể, bà Vũ Thị Kim Liên - chị ruột bà Mai cũng đăng ký thoái tất cả vốn tại UNI (hơn 1,08 triệu cp, tương đương tỷ lệ 2,54%) với lý do cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch từ ngày 18/11-12/12.

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Uỷ viên HĐQT cũng đăng ký bán toàn bộ 605 nghìn cổ phiếu UNI, giảm tỷ lệ từ 1,42% xuống còn 0%. Đồng thời, chồng và con gái bà là ông Vũ Duy Bé và Vũ Thanh Thảo cũng cũng muốn thoái toàn bộ vốn, lần lượt hơn 1,5 triệu cổ phiếu và gần 1,38 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, bà Vũ Thanh Thuỷ - thành viên BKS cũng đăng ký bán sạch 1,4 triệu cổ phiếu nằm giữ.

Các giao dịch đều được thực hiện với mục đích cân đối tài chính cá nhân, thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, thành lập năm 1993 tại TP.HCM, khởi đầu từ lĩnh vực bưu chính viễn thông và phân phối máy fax. Trải qua nhiều giai đoạn tăng vốn và mở rộng, công ty hiện hoạt động đa ngành, bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông, bảo trì thiết bị và bất động sản. Ngày 3/7/2006, Sao Mai Việt chính thức niêm yết trên sàn TP.HCM với mã chứng khoán UNI.

Động thái thoái vốn ồ ạt diễn ra trong bối cảnh công ty không có thông tin đột biến. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của UNI đã ảm đạm trong suốt 10 năm qua. Trước 2015, kết quả kinh doanh khá tích cực với lợi nhuận hàng chục tỷ mỗi năm. Tuy nhiên từ đó đến nay, doanh thu thu hẹp đáng kể dưới 1 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ vỏn vẹn triệu đến chục triệu đồng. Năm 2023, công ty thậm chí không ghi nhận doanh thu và báo lỗ 11 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, UNI đạt doanh thu 2,45 tỷ đồng, tăng mạnh so với các quý trước và gấp hơn 12 lần cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 22 triệu đồng, giảm 24%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3,3 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 99 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 314 triệu đồng.

Trên thị trường, sau giai đoạn giao dịch sôi động hồi tháng 8, cổ phiếu UNI gần như đi ngang và thường xuyên xuất hiện các phiên trắng thanh khoản. So với mức giá hồi đầu năm, cổ phiếu này vẫn tăng xấp xỉ 30% giá trị.