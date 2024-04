Chuyên gia Anh mách 2 siêu thực phẩm đánh bay mỡ máu, phòng tiểu đường cực tốt: Số 2 người Việt ít ăn

Hai siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe

1. Táo

Táo là một trong những siêu thực phẩm "thân thiện với túi tiền", chứa đầy khoáng chất và vitamin, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách tác động tích cực đến mỡ máu.

Mỡ máu là tên gọi thông thường của lipid máu, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó thành phần quan trọng nhất là cholesterol. Cholesterol dư thừa có thể tích tụ trong động mạch, khiến chúng bị thu hẹp và ngăn cản máu chảy qua.

Táo là một trong những siêu thực phẩm "thân thiện với túi tiền", chứa đầy khoáng chất và vitamin.

Một nghiên cứu trên 8.000 người trưởng thành được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine đã xem xét các cuộc gặp bác sĩ của những người ăn táo và không ăn táo. Kết quả cho thấy những người ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày ít có khả năng đến gặp bác sĩ gia đình hơn một chút.

Điều này dường như củng cố cho câu nói nổi tiếng "an apple a day keeps the doctor away" (tạm dịch là "ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ").

Đặc biệt, táo có hàm lượng chất xơ cao hơn cả dưa và lê – cụ thể là gấp đôi. Táo chứa pectin, một loại chất xơ rất tốt, có nhiều trong vỏ táo.

Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson (làm việc tại London, Anh), tác giả cuốn sách Unprocess Your Life, cho biết: "Pectin, cũng được tìm thấy trong lê và mận, đã được chứng minh trong các nghiên cứu là giúp cải thiện mức cholesterol trong máu. Điều đó sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim".

Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson (làm việc tại London, Anh), khen ngợi tác dụng của táo.

2. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cũng có tác dụng mạnh mẽ, ảnh hưởng tốt đến huyết áp và đường huyết, qua đó, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ung thư và béo phì.

Quinoa tốt cho sức khỏe.

Nhiều chuyên gia ca ngợi ngũ cốc nguyên hạt vì những lợi ích đáng kể cho sức khỏe, trong đó quinoa, yến mạch, lúa mì bulgur, lúa mạch đen, kiều mạch là những lựa chọn hàng đầu vì hàm lượng chất xơ thiết yếu của chúng.

Rhiannon Lambert (một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Anh) nhấn mạnh tầm quan trọng của những loại ngũ cốc này: "Cám và mầm bên trong ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều vitamin B, chất chống oxy hóa và một lượng nhỏ chất béo lành mạnh. Tiêu thụ chúng hàng ngày có liên quan đến gia tăng sức khỏe đường ruột và tim mạch cũng như ngăn ngừa tiểu đường, ung thư và béo phì, nhưng 95% người trưởng thành ở Vương quốc Anh lại không ăn đủ nhóm thực phẩm này".

Rhiannon Lambert (một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Anh) nhấn mạnh tầm quan trọng của ngũ cốc nguyên hạt.

Một bằng chứng thuyết phục đến từ một nghiên cứu kéo dài 15 năm được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng. Nghiên cứu này cho thấy tiêu thụ ít nhất 50g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có thể làm giảm 34% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở nam giới. Tỷ lệ này ở nữ giới là 22%.

Trong khi đó, nghiên cứu từ Đại học Tufts, Mỹ, phát hiện ra rằng những người trung niên ăn ít nhất ba khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày ít tăng kích thước vòng eo hơn, ít tăng huyết áp và đường huyết hơn so với những người tiêu thụ ít hơn nửa khẩu phần mỗi ngày.

Một khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt có thể là một bát cháo, một lát bánh mì nguyên hạt, một phần gạo lứt hoặc quinoa.

(Theo Mirror)