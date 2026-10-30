Chuyên gia bàn cách bảo vệ người mua căn hộ condotel

Tại Hội thảo "Bất động sản du lịch chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác" do Báo Xây dựng tổ chức vào ngày 30/10, ông Chử Văn Hải, Phó Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cho biết quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, hiện nay, pháp luật đã có quy định cụ thể, tuy nhiên để triển khai hiệu quả và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, người mua cần tập trung vào bốn vấn đề.

Thứ nhất, về trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cần rà soát, xác lập rõ quyền sở hữu đối với từng loại hình bất động sản du lịch, đồng thời thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Thứ hai, về môi trường đầu tư. Điều nhà đầu tư quan tâm là hiệu quả dự án và thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương cần công khai quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược du lịch, giúp doanh nghiệp xác định cơ hội đầu tư phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ. Các địa phương có thể nghiên cứu thực hiện đồng bộ, lồng ghép những thủ tục phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhưng phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu pháp lý, tránh phát sinh vướng mắc, dự án tồn đọng về sau.

Thứ ba, về quyền lợi người mua, điều quan trọng nhất là khách hàng phải biết rõ mình đang mua loại tài sản gì, thời hạn sở hữu bao lâu, có quyền gì và được khai thác, sử dụng tài sản trong phạm vi nào. Việc công khai, minh bạch thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, trong đó có bất động sản du lịch là rất cần thiết.

"Bộ Xây dựng đang xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hướng tới công khai, minh bạch thông tin dự án. Đây sẽ là kênh quan trọng giúp người mua tiếp cận thông tin, đánh giá tình trạng pháp lý trước khi quyết định giao dịch", ông Hải cho biết

Thứ tư, về công tác quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện hoặc không thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

"Theo tôi, việc bảo đảm quyền sở hữu, minh bạch thông tin, cải cách thủ tục đầu tư và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phải được triển khai đồng bộ. Đây là những yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên, tạo môi trường đầu tư minh bạch và thúc đẩy thị trường bất động sản du lịch phát triển bền vững", ông Hải khẳng định.

Phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trong chu kỳ mới vừa là cơ hội vừa là thách thức.

Ngoài chính sách về căn hộ du lịch, ông Nguyễn Văn Đính- Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản cho rằng cần nâng tầm hoạt động quản lý Nhà nước trong phát triển du lịch. Nhà nước phải đóng vai trò trong điều hành, định hướng phát triển du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững và ổn định. Cùng với đó là công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các điểm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng.

Đối với doanh nghiệp, ông Đính cho rằng cần tập trung đầu tư vào các vùng du lịch, khu du lịch để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao, khắt khe của du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Việt Nam. Khi chất lượng dịch vụ được nâng lên, kết hợp với sức hấp dẫn và lợi thế thiên nhiên sẵn có, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế quan tâm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, truyền thông và truyền tải thông điệp về du lịch Việt Nam ra thế giới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nước ngoài đến Việt Nam, từ thủ tục cấp thị thực (visa), chính sách đón tiếp đến hệ thống giao thông kết nối. Khi du khách đến Việt Nam, cần tổ chức các hoạt động, chương trình có quy mô và tầm vóc quốc tế để thu hút họ tham gia, trải nghiệm.

Ông Đính lấy ví dụ, Bình Định (cũ) có lợi thế về môn võ cổ truyền nổi tiếng trên thế giới. Địa phương có thể tổ chức chương trình biểu diễn, giải thi đấu võ thuật quốc tế hằng năm, mời các quốc gia và môn phái có truyền thống võ thuật đến giao lưu, thi đấu. Khi những hoạt động này được tổ chức thường xuyên, địa phương sẽ thu hút lượng lớn khách quốc tế đến tham gia.

Điều quan trọng là phải có hệ thống hạ tầng đủ tốt, bảo đảm việc đi lại thuận lợi để du khách đến, tham gia và mong muốn quay trở lại vào những năm tiếp theo. Khi lượng khách tăng lên, các sản phẩm, dịch vụ và bất động sản được khai thác hiệu quả hơn, gia tăng giá trị tài sản.

"Thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế, chúng ta sẽ từng bước nâng tầm du lịch Việt Nam, tạo sức hấp dẫn lớn hơn đối với du khách trong nước và quốc tế", ông Đính khẳng định.

Nhìn ở góc độ quốc tế, ông Ricky Ho, Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn cho rằng thị trường căn hộ du lịch tại (condotel) Việt Nam sở hữu tiềm năng rất lớn, nhưng để khai thác hiệu quả cần thay đổi trong cách tiếp cận.

Việc phát triển condotel không thể xem là một khoản đầu tư ngắn hạn, mà phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển điểm đến dài hạn của quốc gia, được hỗ trợ bởi hạ tầng vững chắc, quy hoạch rõ ràng và hành lang pháp lý minh bạch.

Để thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, việc mở rộng và thu hút đối tượng khách hàng quốc tế đóng vai trò then chốt. Khách du lịch nước ngoài cần một nơi lưu trú tạo cảm giác gắn bó lâu dài. Nhìn sang các nước trong khu vực, Thái Lan cho phép người nước ngoài được sở hữu tới 49% tổng diện tích sàn căn hộ, còn Malaysia áp dụng nhiều chính sách cởi mở hơn.

"Mặc dù dự thảo quy định tại Việt Nam đã đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài mua hoặc thuê condotel, song quyết định đầu tư thực tế không chỉ dừng lại ở quyền sở hữu hay quyền sử dụng, mà phụ thuộc rất lớn vào khả năng tạo ra nguồn thu nhập cho thuê thực tế của tài sản. Do đó, các nhà phát triển cần chuyển dịch tư duy từ việc chỉ chú trọng vào từng sản phẩm đơn lẻ sang việc xây dựng và phát triển toàn diện cho cả điểm đến du lịch", ông Ricky Ho khẳng định.