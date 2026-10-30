Coteccons sẽ bán 1,15 triệu cổ phiếu quỹ cho 341 người lao động

CTCP Xây dựng Coteccons (mã: CTD, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo phương án vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 (ESOP 2025).

Theo đó, Coteccons dự kiến bán 1,15 triệu cổ phiếu cho người lao động (chiếm 1,03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện). Công ty sử dụng cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho người lao động.

Mục đích triển khai nhằm giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt và ghi nhận các nhân sự thâm niên có nhiều đóng góp bền bi cho sự phát triển của công ty và công ty con.

Lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Phương thức giao dịch chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn huy động được để bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

Coteccons công bố danh sách 341 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này. Trong đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT dự kiến được mua 100.000 cổ phiếu.

Coteccons vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 vào ngày 20/10 vừa qua. Đại hội đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/6/2026 thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Với phương án này, CTD dự kiến chi ra gần 279,6 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch bán 1,15 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động đã nêu ở trên, cổ đông Coteccons còn thông qua phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ khi Đại hội thông qua đến hết năm tài chính 2028 (ngày 30/6/2028) hoặc thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Nguồn: CTD

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm tài chính 2027 (từ 1/7/2026 đến 30/6/2027), Coteccons đặt mục tiêu mang về doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 34% so với kết quả đã thực hiện được trong năm tài chính 2026.

Được biết, trong niên độ tài chính 2025 – 2026, CTD ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng, lãi ròng 788 tỷ đồng, lần lượt vượt 14,5% kế hoạch doanh thu và vượt 12,6% kế hoạch lợi nhuận.