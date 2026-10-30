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Đà Nẵng giao đất đợt cuối cho QNIC làm Khu phố mới Phước An

| | Bất động sản

Đà Nẵng giao đất đợt cuối với diện tích 961,2m2 cho QNIC làm Khu phố mới Phước An tại xã Tiên Phước.

Tại Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28/10/2026, UBND TP Đà Nẵng đã giao đất đợt cuối cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam để thực hiện dự án phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An tại xã Tiên Phước.

Diện tích giao đợt cuối là 961,2m2, toàn bộ diện tích này được giao không thu tiền sử dụng đất. Trong đó, 186,6m2 đất ở tái định cư; 171,3m2 đất cơ quan hành chính và 603,3m2 đất giao thông hạ tầng.

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy định, chủ đầu tư dự án bàn giao quỹ đất tái định cư, đất cơ quan hành chính và đất giao thông hạ tầng cho UBND xã Tiên Phước quản lý.

Dự án Khu phố mới Phước An được UBND tỉnh Quảng Nam cũ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2229/UBND-KTN ngày 27/5/2015 và khởi công ngày 17/3/2017. Nhà đầu tư đã tổ chức lễ khánh thành dự án vào tháng 8/2026.

Dự án có quy mô 6,91ha với tổng kinh phí đầu tư khoảng 73,7 tỷ đồng. Dự án bố trí 249 lô đất xây dựng nhà ở, diện tích từ 100m² đến 260m².

Đà Nẵng giao đất đợt cuối cho QNIC làm Khu phố mới Phước An - Ảnh 1.

Dự án mới được khánh thành vafot háng 8/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng

Về nhà đầu tư dự án, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (QNIC) thành lập từ tháng 3/2011, trụ sở tại Đà Nẵng.

Tại thời điểm tháng 12/2013, QNIC có vốn điều lệ 20 tỷ đồng cơ cấu cổ đông gồm: Quỹ Đầu tư Phát triển Chu Lai góp 80%, Công ty TNHH Mai Tiến Thành nắm 10% và Ngân hàng TMCP Phương Đông nắm 10%.

Đến tháng 4/2017, doanh nghiệp tăng vốn lên 50 tỷ đồng trong đó, cổ đông nắm 80% là Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam; Công ty TNHH Mai Tiến Thành nắm 10% và Ngân hàng TMCP Phương Đông nắm 10%.

Tháng 8/2021, QNIC tiếp tục tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Cập nhật đến tháng 6/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Hiện người đại diện pháp luật doanh nghiệp là Tổng giám đốc Mai Tiến Công.

Được biết, ông Mai Tiến Công còn là người đại diện tại Công ty TNHH Sĩ Dũng. Chưa hét, ông Mai Tiến Công cũng là cổ đông tại Công ty TNHH Mai Tiến Thành. Pháp nhân này thành lập từ năm 2004, đăng ký ngành nghề xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Tính đến tháng 5/2014, Công ty TNHH Mai Tiến Thành tăng vốn điều lệ từ 10,2 tỷ đồng lên 18,8 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Thị Hiếu nắm 58,16%; Mai Tiến Thành 7,69%; Mai Tiến Công 14,16%; Mai Thị Diệu Thương 4,09%; ông Mai Năm 15,9% đồng thời giữ chức Giám đốc.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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