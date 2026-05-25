Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm

Theo Hoàng Hà/VTC News | 25-05-2026 - 22:48 PM | Lifestyle

Những mẹo làm mát nhà hiệu quả do chuyên gia điện lạnh và nhiệt học gợi ý sẽ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và giữ không gian sống luôn dễ chịu trong ngày hè.

Giữ cho nhà cửa mát mẻ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm luôn là thử thách đối với nhiều gia đình. Thế nhưng, các chuyên gia lại thường có chung một số bí quyết cực kỳ đơn giản, hoàn toàn miễn phí, có thể mang đến sự khác biệt rõ rệt cho không gian sống.

Ông Martin Garbutt, Trưởng bộ phận Quản trị Kỹ thuật tại nền tảng dịch vụ nhà ở Ding (Anh) chia sẻ rằng việc mở cửa vào buổi sáng để đón ánh bình minh có thể gây tác dụng ngược vào mùa hè. Lúc này nhiệt lượng xuyên qua kính và làm nóng cả phòng.

Vì vậy để phòng ốc luôn mát mẻ, gia chủ nên đóng rèm, ngăn chặn ánh nắng trực tiếp vào phòng, giảm tích tụ nhiệt. Nếu rèm cửa quá mỏng và không đủ che nắng, có thể treo các tấm vải dày như vỏ chăn lên cửa sổ để thay thế.

Đóng chặt rèm cửa ngăn ánh nắng giúp căn phòng mát mẻ hơn. (Ảnh: ThisMoney)

Đồng tình với quan điểm này, ông Chris Michael, chuyên gia về quạt mát và lưu thông gió của thương hiệu điện lạnh Meaco, Anh nhấn mạnh rằng ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa sổ sẽ làm ngôi nhà nóng lên rất nhanh.

Gia chủ nên đóng chặt rèm, tránh ánh mặt trời. Chỉ khi nhiệt độ hạ bớt vào buổi tối, bạn mới nên mở rèm ra để đón không khí mát mẻ vào nhà.

Việc thông gió cho ngôi nhà khi chiều muộn buông xuống cũng là cả một nghệ thuật. Ông Martyn Bridges, Giám đốc tại công ty điều hòa Worcester Bosch gợi ý một mẹo đơn giản để tăng cường lưu thông không khí và hạ nhiệt độ trong nhà khi chiều tối: Sau khi mặt trời lặn, gia chủ nên mở các cánh cửa sổ ở hai đầu đối diện của ngôi nhà để tạo ra một luồng gió lùa xuyên suốt.

Mẹo này giúp đẩy luồng khí nóng ra ngoài và đón gió đêm mát mẻ vào trong. Đây là cách miễn phí, hiệu quả để làm mát cả ngôi nhà sau một ngày oi bức.

Trong những đêm đứng gió và ngột ngạt, một chiếc quạt điện là giải tuyệt vời. Ông Noel Fok, CEO của công ty chuyên về sản phẩm không khí EcoAir tại Anh, bật mí mẹo nhỏ đặt bát nước đá trước luồng gió sẽ nhân đôi sức mạnh làm mát của quạt.

Luồng gió mang theo hơi mát sâu lan tỏa khắp cả căn phòng. Nhờ vậy, gia chủ cũng tiết kiệm được kha khá hóa đơn tiền điện.

Dù vậy, kiểm soát nhiệt độ trong nhà khi nắng nóng không chỉ dừng lại ở các biện pháp chủ động, mà còn nằm ở việc từ bỏ một số thói quen sinh hoạt. Ông Jamie Heath, chuyên gia nhiệt học tại Anh khuyên mọi người nên hạn chế tối đa sử dụng thiết bị tỏa nhiệt cao.

Gia chủ có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc chuẩn bị các món ăn nguội để giảm tích tụ nhiệt dư thừa. Đồng thời, nên tận dụng thời tiết nắng ráo để phơi quần áo tự nhiên thay vì dùng máy sấy.

Thay đổi thói quen nhỏ sẽ giúp ngôi nhà mát mẻ hơn vào mùa hè. (Ảnh: KeynesCitizen)

Cuối cùng, bên cạnh việc giữ cho nhà cửa mát mẻ thì việc điều hòa thân nhiệt cũng quan trọng không kém. Bà Ruth MacEachern, chuyên gia hàng đầu về thông gió tại nước Anh, gợi ý một phương pháp đầy sáng tạo là đổ nước lạnh vào túi chườm nóng, đem đông đá rồi đặt vào giường để đảm bảo có một giấc ngủ ngon.

Ngoài ra, bà cũng cho biết thêm rằng những mẹo nhanh như đặt khăn ướt vào ngăn đá rồi đắp lên các vùng có mạch đập sẽ giúp hạ nhiệt tức thì. Tắm không nên dùng nước lạnh ngay mà dùng nước ấm rồi giảm dần sẽ tốt cơ thể.

