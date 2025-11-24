Chuyên gia chỉ ra một tín hiệu quan trọng cho thấy VN-Index sắp bước vào sóng mới, loạt nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền

Sau nhịp giảm mạnh và xuyên thủng mức 1.600, thị trường lại đang phục hồi khá tốt về mặt điểm số, dù vẫn xuất hiện những nhịp rung lắc với chỉ số dao động mạnh trong phiên. Một điểm cần lưu ý trong nhịp hiện tại là thanh khoản giảm sút đáng kể, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi nhiều nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát.

Tín hiệu quan trọng báo hiệu nhịp sóng kế tiếp

Ông Huỳnh Anh Huy, CFA - Giám đốc Phân tích ngành Chứng khoán Kafi﻿ ﻿ cho rằng việc thanh khoản suy giảm so với tháng trước cho thấy dòng tiền hiện tại vẫn thận trọng. Nhà đầu tư quan sát nhiều hơn và hạn chế giao dịch quy mô lớn trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ mạnh.

Tuy nhiên, điều tích cực là dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang tái định vị sang các nhóm cổ phiếu định giá rẻ và tiềm năng tăng trưởng tốt, như mid-cap và small-cap, đặc biệt ở các ngành có nền tảng cơ bản tích cực hoặc đang hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi chung của nền kinh tế.

Với cấu trúc dòng tiền như vậy, kịch bản thị trường tiếp tục vận động trong vùng đi ngang vẫn được ủng hộ. Mặc dù sự thận trọng có thể tạo nhịp điều chỉnh bất ngờ, mặt bằng định giá hiện không ở mức quá cao để kích hoạt một xu hướng giảm mạnh.

Trong trường hợp xuất hiện nhịp bán khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.600, lực cầu bắt đáy nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư theo chiến lược giá trị, trước khi chỉ số quay trở lại vùng tích lũy 1.600-1.700.

Hiện tại được xem là giai đoạn “trống thông tin” khi các yếu tố vĩ mô toàn cầu không có nhiều điểm mới và phần lớn lặp lại những câu chuyện quen thuộc, khiến nhà đầu tư thiên về quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng trước khi gia tăng tỷ trọng. Dù trạng thái “cạn cung” đã xuất hiện với lực bán suy yếu và biên độ dao động thu hẹp, chuyên gia cho rằng thị trường vẫn thiếu động lực đủ mạnh để hình thành nhịp tăng, trong khi thanh khoản chưa giảm sâu như các giai đoạn tích lũy trước để tạo nền tảng vững chắc cho nhịp bứt phá.

Theo ông Huỳnh Anh Huy, triển vọng thị trường chứng khoán cuối năm sẽ tích cực hơn. Thường cuối tháng 12, thị trường đón nhận nhiều thông tin từ kết quả kinh doanh sơ bộ, kế hoạch năm mới và định hướng chính sách vĩ mô. Đây cũng là giai đoạn nước rút của nền kinh tế, khi nhiều chỉ số sản xuất – tiêu dùng tăng tốc.

Vì vậy, thời điểm này được kỳ vọng sẽ hình thành nhịp sóng mới, với sự cải thiện rõ ràng hơn về thông tin hỗ trợ và dòng tiền tham gia thị trường.

Dòng tiền gần đây cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chịu áp lực chốt lời mạnh, khiến giá cổ phiếu của các nhóm này điều chỉnh sâu về vùng hấp dẫn hơn. Việc dòng tiền tạm thời rút ra vô hình chung tạo vùng giá tốt giúp nhiều cổ phiếu lớn bắt đầu hình thành nền tích lũy mới, đây là tín hiệu quan trọng cho khả năng xuất hiện nhịp sóng tiếp theo.

Nhóm nào là điểm sáng?﻿

Trong giai đoạn tích lũy, đây là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, ưu tiên giải ngân vào các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và được định giá chiết khấu mạnh so với giá trị thực. Những cổ phiếu này thường trở thành tâm điểm dẫn dắt khi dòng tiền lớn quay trở lại.

Ngoài ra, một số tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền đang ủng hộ cho kịch bản thị trường tạo đáy. Thanh khoản suy giảm cho thấy lực bán chủ động yếu đi, trong khi lực cầu bắt đáy hoạt động mạnh mỗi khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ quan trọng.

Ngưỡng hỗ trợ này đóng vai trò như “tấm đệm” tâm lý, giúp thị trường ổn định và hạn chế rủi ro giảm sâu. Do đó, việc giải ngân khi chỉ số tiến về vùng hỗ trợ “cứng” mang lại biên an toàn cao hơn cho danh mục, đồng thời tận dụng lợi thế giá tốt trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Về cơ hội đầu tư trong ngắn hạn, chuyên gia nhận định nhóm bất động sản nổi lên như điểm sáng khi mặt bằng giá đã chiết khấu mạnh và được hỗ trợ rõ ràng từ các chính sách tháo gỡ pháp lý. Sự cải thiện ở yếu tố pháp lý cùng nền giá hấp dẫn mở ra dư địa tăng trưởng tốt cho nhóm này trong những tháng cuối năm, qua đó có thể dẫn dắt nhịp hồi chung của thị trường.

Cùng với đó, nhiều nhóm ngành vốn hóa vừa sở hữu định giá hợp lý và thu hút dòng tiền, tiêu biểu như dầu khí, logistics, bán lẻ, hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp. Các ngành này đều có nền tảng cơ bản ổn định, được hưởng lợi từ chu kỳ kinh tế hoặc các câu chuyện tăng trưởng riêng nên khả năng trở thành tâm điểm trong ngắn hạn khá cao.

Nhóm ngân hàng – với quy mô lớn và chiếm tỷ trọng trọng yếu trong chỉ số đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua. Tuy nhiên, để quay lại vai trò dẫn dắt, nhóm này cần thêm thời gian ổn định nền giá và thu hút dòng tiền mới. Trong bối cảnh đó, sự phân hóa giữa các nhóm ngành sẽ tiếp tục là chủ đạo trong thời gian tới.