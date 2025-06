Chuyên gia chứng khoán nói gì về việc NHNN hút tiền trở lại qua tín phiếu sau 4 tháng tạm dừng?

Phiên giao dịch 24/6 ghi nhận diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện phát hành tín phiếu trở lại sau gần 4 tháng tạm dừng. Quy mô phát hành đạt 3.100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày đi cùng mức lãi suất 3,5%/năm.

Theo nhận định của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc), đây là động thái phù hợp trong bối cảnh tỷ giá USD/VND vẫn đang duy trì đà tăng trong thời gian gần đây.

Tỷ giá trung tâm ngày 24/6 được NHNN công bố ở mức 25.058 VND/USD, tăng vọt 30 đồng so với mức niêm yết phiên trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng gần 3% bất chấp chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế - giảm khoảng 9%.

Ông Tâm lưu ý rằng, nếu năm 2024 tỷ giá tăng chủ yếu do đồng USD mạnh lên, thì trong bối cảnh hiện tại tỷ giá tăng chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn hoãn thuế đối ứng 90 ngày.

Vị chuyên gia cho rằng NHNN đang ở giai đoạn thăm dò mức độ tác động tới tỷ giá USD/VND thông qua công cụ tín phiếu do (1) quy mô phát hành tín phiếu trong phiên 24/6 không lớn, (2) kỳ hạn ngắn, (3) lãi suất mặc dù tăng lên so với các đợt phát hành vào tháng 3 tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh của giai đoạn phát hành gần nhất (trên 4%), (4) hoạt động mua kỳ hạn (bơm tiền) vẫn được duy trì trong phiên gần nhất với quy mô hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo ông Tâm, trạng thái chính của chính sách tiền tệ hiện vẫn đang theo hướng nới lỏng, điều này được thể hiện thông qua nỗ lực duy trì nền lãi suất điều hành ở mức thấp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với mục tiêu quan trọng là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Đánh giá về tác động tới thị trường chứng khoán, chuyên gia từ Aseansc quan điểm rằng bước thăm dò hiện tại chưa tác động nhiều tới thanh khoản thị trường.

Tuy nhiên, trong trường hợp tỷ giá chưa có tín hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn, NHNN bắt đầu linh hoạt hơn trong việc tăng tính liên tục cũng như quy mô của các đợt phát hành tín phiếu, khi đó tác động sẽ lớn dần tới tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

"Mặc dù vậy, nếu nhìn ở khung thời gian xa hơn, chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dần điều chỉnh trong những tháng cuối năm nhờ  hiệu ứng từ 90 ngày hoãn thuế quan sẽ không còn. Trong kịch bản cơ sở, dự báo xuất khẩu của Việt Nam với nhiều mặt hàng chủ lực vẫn sẽ duy trì vị thế cạnh tranh sau khi áp dụng mức thuế mới.

Thêm vào đó , việc FED dự kiến hạ lãi suất 2 lần trong nửa cuối năm nay, đồng thời, nguồn cung đồng USD dự báo gia tăng nhờ triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, kiều hối, chi tiêu từ khách du lịch nước ngoài,... cũng kỳ vọng giúp hạ nhiệt tỷ giá", vị chuyên gia nêu rõ.

Tỷ giá sẽ phát tín hiệu hạ nhiệt thời gian tới

Đồng quan điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trong một báo cáo mới đây cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ phát đi tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng hơn trong thời gian tới khi Việt Nam vẫn chứng minh được nền tảng ổn định vững chắc, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến lý tưởng của dòng vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Theo đánh giá của VCBS, tâm lý đầu cơ USD của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức vẫn duy trì ở mức cao. Yếu tố này phản ánh sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh chưa có thông tin chính thức liên quan đến kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, việc hoãn áp dụng mức thuế đối ứng với thời hạn 90 ngày của Tổng thống Trump sẽ kết thúc vào đầu tháng 7 tới đang khiến giới đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản phòng thủ như đồng USD.

"Điều này tiếp tục củng cố tâm lý nắm giữ ngoại tệ và gia tăng áp lực từ phía cầu trong nước đối với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá tâm lý đầu cơ này chỉ mang tính chất ngắn hạn trong giai đoạn trũng thông tin về kết quả đàm phán thuế quan", VCBS nhận định.

Theo đó, VCBS tiếp tục kỳ vọng thị trường ngoại hối sẽ vận động theo chiều hướng tích cực hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại đã tạm dịu đi so với giai đoạn trước.