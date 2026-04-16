Chuyên gia: Cơ quan thuế không bắt mở tài khoản hộ kinh doanh nhưng thông tư của ngân hàng nhà nước vẫn yêu cầu

Hôm 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Hội thảo đặt vấn đề: Nhiều hộ kinh doanh cũng quan tâm đến yêu cầu về tài khoản thanh toán khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong bối cảnh đó, hộ kinh doanh nào phải đăng ký tài khoản mang tên hộ kinh doanh? Trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân có cần đăng ký với cơ quan thuế không? Và hộ kinh doanh cần đăng ký những loại tài khoản nào?

Trả lời về vấn đề trên, Th.S, Luật sư Nguyễn Văn Được – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho biết nội hàm của câu hỏi sẽ là những đối tượng nào phải đăng ký tài khoản hộ kinh doanh.

Theo quy định của Nghị định 68, yêu cầu rất rõ: hộ và cá nhân kinh doanh phải đăng ký những tài khoản có liên quan đến việc kinh doanh. Nghị định nêu rõ, bao gồm tài khoản mang tên chủ hộ, mang tên hộ kinh doanh theo quy định; tài khoản không mang tên hộ cá nhân của hộ kinh doanh nhưng chính chủ hộ kinh doanh sử dụng; hoặc những tài khoản mà hộ cá nhân kinh doanh nhờ thu hộ.

"Ví dụ, tôi là chủ hộ kinh doanh Tư vấn thuế Trọng Tín, vợ tôi là bà Nguyễn Thị A, tôi có ủy quyền cho vợ thu tiền đối với các khoản thu liên quan đến hộ kinh doanh Tư vấn thuế Trọng Tín, thì tài khoản này cũng phải đăng ký với cơ quan thuế. Tựu chung lại, mục đích của cơ quan thuế là yêu cầu tất cả tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế. Do đó, dù tài khoản mang tên ai nhưng sử dụng cho mục đích kinh doanh thì đều phải đăng ký", ông Được ví dụ.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, hiện nay quy định đang yêu cầu hộ cá nhân kinh doanh phải mở tài khoản. Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước quy định rất rõ: hộ kinh doanh phải mở tài khoản kinh doanh mang tên hộ kinh doanh.

"Ví dụ, hộ kinh doanh Trọng Tín thì tài khoản đó phải mở tại ngân hàng thương mại và mang tên hộ kinh doanh Trọng Tín. Còn tài khoản của ông Nguyễn Văn Được là tài khoản cá nhân, phải tách biệt với tài khoản hộ kinh doanh. Trường hợp vẫn dùng tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Văn Được hoặc tài khoản của bên thứ ba thì vẫn phải đăng ký", ông Được nói.

Tuy nhiên, ông cho biết, trong thực tiễn hiện nay có thông tin cho rằng hộ kinh doanh không phải mở tài khoản mang tên hộ kinh doanh. Nhưng cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh đang hiểu chưa đúng tinh thần chung.

Cụ thể, Nghị định 68 quy định về thuế, cơ quan thuế không yêu cầu hộ cá nhân kinh doanh phải mở tài khoản mang tên hộ kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư 25 và Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước quy định rõ: tài khoản của tổ chức, bao gồm tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh, phải mở và mang tên chính mình. Vì vậy, hộ kinh doanh không ngoại lệ, vẫn phải mở tài khoản này.

"Trong tương lai, tôi cho rằng Bộ Tài chính cần thay đổi: đối với những tài khoản đã mang tên hộ kinh doanh thì không cần đăng ký, vì đã có cơ chế liên thông giữa ngân hàng và cơ quan thuế. Chỉ nên yêu cầu đăng ký các tài khoản không mang tên hộ kinh doanh, ví dụ mang tên cá nhân như ông Nguyễn Văn Được, bà Nguyễn Thị Cúc, hoặc người khác nhưng dùng để thu cho hộ kinh doanh.

Tựu chung lại, tất cả tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải đăng ký. Còn về lâu dài, để giảm thủ tục hành chính, cần chờ các lần sửa đổi tới đây để quy định rõ những tài khoản nào phải đăng ký".