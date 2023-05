Chuyên gia công nghệ dự đoán rằng loài người sẽ bất tử vào năm 2030

Ray Kurzweil là một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu tương lai, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như "The Age of Spiritual Machines" và "How to Create a Mind." Tầm ảnh hưởng của ông lớn đến mức Google mời ông về để chỉ đạo những nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.